Planes para Semana Santa en Madrid: los sitios que están abiertos y son perfectos para los niños

La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina, y con ello, los días de vacaciones en los que, sobre todo los niños, tienen tiempo libre para divertirse y desconectar de su día a día.

Aunque sea Semana Santa y sean días festivos, no todas las familias se van fuera de Madrid. No obstante, no tiene por qué ser un motivo para que los más pequeños de la casa no disfruten de sus vacaciones. El entorno madrileño ofrece variados y entretenidos espacios para que los niños se lo pasen en grande. Te recomendamos algunas actividades en las que las familias se asegurarán tener entretenidos a los más pequeños. Cada uno de los planes se puede aprovechar de la mejor manera posible, todo dependiendo del gusto de los niños.

El Safari de Madrid

El hecho de poder ir a visitar animales e incluso poder tocarlos, es todo un privilegio. El Safari de Madrid es un espacio abierto en el que animales de todo tipo, desde elefantes hasta leones y jirafas, se encuentran sueltos para que los niños puedan disfrutar de la vivencia de verlos y tenerlos cerca.

Esta experiencia se tiene que hacer dentro del coche con los padres y desde allí realizar una ruta que les permitirá ver y tocar distintos animales. La sección de semilibertad dentro del safari, suele ser la más divertida para los niños.

Si estás pensando en acudir al Safari para pasártelo bien con tus hijos, solo tendrás que meterte en la página web y comprar las entradas o bien llegar al sitio y conseguirlas allí.

Recorrido en coche por el Safari de Madrid / Safari Madrid

Parque de Aventuras

Otra de las opciones que nunca falla para los más pequeños son este tipo de espacios. Cercedilla cuenta con uno de los parques de aventura más grandes y reconocidos de Europa: Aventura Amazonia. Para disfrutar de este maravilloso plan hay que desplazarse hasta la Sierra de Madrid, concretamente al Valle de la Fuenfría. En este parque es imposible que ningún niño se aburra, ya que te puedes encontrar alrededor de 115 juegos y un total de 33 tirolinas distribuidos en 7 circuitos y disponibles a partir de los 6 años.

Parque de tirolinas Aventura Amazonia en Cercedilla / Aventura Amazonia

Escape room

Ya no hace falta desplazarse si se quiere jugar al escape room. La escuela embrujada es un kit de escape room para que lo puedas disfrutar en tu propia casa. Este juego está inspirado en la famosa saga de Harry Potter y convertirá tu casa en una propia escuela de hechizos para que los niños puedan pasar un rato divertido. La empresa Escape kit ofrece un pack online en el que puedes descargar todo lo necesario para que se puedan sumergir en este mundo.

Scape room en casa inspirado en Harry Potter / Escape Kit

Parque Warner

Algo a lo que todos los niños no dudarán en decir que sí, es un día en el famoso Parque Warner de Madrid. El parque de atracciones, con algunas de ellas como Academia de pilotos, Baby Looney Tunes y sus famosos personajes de Warner Bros como Tom y Jerry o Scooby Doo. Además de los buenos ratos que pueden pasar disfrutando de las atracciones, también el parque ofrece muchos espectáculos.

Niña en el parque Warner de Madrid / Millenium

Atlantis Aquarium

El centro comercial de Xanadú tiene uno de los espacios más entretenidos y divertidos: Atlantis Aquarium. Se trata de un gran acuario que contiene múltiples especies de animales acuáticos, una de las actividades más divertidas dentro de esta área comercial.

Este plan didáctico te traslada al hogar de las especies submarinas y te hará pasar de los mejores ratos en la Semana Santa.