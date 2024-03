La oposición recrudece en la Asamblea su ofensiva contra Ayuso por la actividad de su pareja: "Sobre sus mentiras hay mucho que decir”

La guerra por lo que hacen las parejas de los gobernantes se instala en la Asamblea de Madrid. En el PP pasan de un punto al contrario en el mismo día. Si el PP de Isabel Díaz Ayuso pone el foco en la mujer de Pedro Sánchez y su "conflicto de intereses" por su vinculación con Air Europa (una de las compañías que aparece en el caso Koldo) al mismo tiempo que la presidenta dice que el supuesto delito fiscal de su pareja es algo que afecta solo a un particular, Génova exige que sea pública la agenda institucional de Begoña Gómez y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, apunta que "habrá que suscitar el debate" de si es machista exigir que la presidenta regional "sepa lo que hace su pareja". En cambio, la izquierda en Madrid centra sus esfuerzos por encontrar vínculos entre el supuesto caso delictivo del novio de Ayuso y la gestión de la Comunidad de Madrid.

En el lado popular proclaman un "vamos ganando" estos días porque creen que la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda se han metido "en un lío" por las filtraciones, primero, del expediente de un "particular" y, después, por la correspondencia entre este y el Ministerio fiscal, convencidos de que esto opaca de alguna forma el supuesto delito fiscal en cuestión que, además, insisten, se queda en el ámbito individual y no afecta a la presidenta. La campaña para lograr afiliados que acaba de lanzar el PP de Madrid pone de manifiesto que este es el parecer del partido y que creen, incluso, que el contexto puede ser favorable para ellos.

En el lado opuesto, en cambio, se agarran a las "mentiras" de Ayuso por haber negado un fraude cuando según la Fiscalía él mismo reconoció haberlo cometido al querer negociar y haber pagado la deuda y, sobre todo, les sirve para activar varias iniciativas parlamentarias en torno a todo lo que rodea este caso, desde las propias manifestaciones de Ayuso a los contratos de la Comunidad con la empresa que a su vez trabajan con González Amador, Quirón Salud, o las peticiones de dimisión de su jefe de gabinete.

Entre lo "particular" y la gestión

"Sobre el técnico sanitario poco más vamos a decir, pero sobre las mentiras de la señora. Ayuso y las amenazas de su jefe de gabinete hay mucho que decir y que hacer", espetan en el Partido Socialista de Madrid, que este lunes por la tarde reunió a su ejecutiva regional y acordó reivindicar la "independencia" de la Agencia Tributaria, a cuyo cuerpo de funcionarios pertenece su portavoz Juan Lobato, denunciar que "no existe ninguna persecución a ningún ciudadano o empresa" y volver a exigir la dimisión de Ayuso por "mentir sobre hechos que han sido confirmados por los protagonistas".

En el partido líder de la oposición, Más Madrid, van a presentar este martes una proposición no de ley similar a la que hace dos semanas sacaron adelante sobre la Fórmula 1. Si entonces lograron que la comisión de Hacienda aprobara con el apoyo del PP que el Tribunal de Cuentas fiscalice todos los contratos relativos a este evento deportivo en la región, ahora quieren que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "se comprometa a auditar de forma exhaustiva hasta el último céntimo que se ha destinado a Quirón", de forma que puedan "verificar que nadie se ha enriquecido de forma ilícita con el dinero destinado a la salud de los madrileños". La formación de Manuela Bergerot ha presentado hasta ahora distintas iniciativas para que las adjudicaciones de la Comunidad a esta compañía sanitaria sean debatidas, pero denuncian que siempre son "rechazadas". Ahora que la denuncia del fiscal contra la pareja de Ayuso menciona expresamente a esta empresa como su "cliente principal" no piensan soltar esta presa: "Tenemos que seguir intentándolo", dicen, convencidos de que su denuncia no es fundada.

Junto a las preguntas sobre Quirón Salud, que gestiona varios hospitales de Madrid a través de la colaboración público-privada, Más Madrid ha presentado también iniciativas para pedir la dimisión del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad. En el PSOE, más allá de esto último, buscan poner en evidencia a Ayuso preguntándole por el precio de la vivienda en la región, "hay gente que tiene incluso que pagar por el alquiler", ironizaba Lobato, y cuestionar la gestión general de Rodríguez en las relaciones con los medios de comunicación.

Reunión con Ossorio

El PSOE, además, ha solicitado por carta una reunión al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio. La semana pasada los socialistas salían indignados de la cámara porque entienden que el presidente del parlamento autonómico aplica una "una doble vara de medir", en concreto, porque la semana pasada "permitió" que los populares llamaran de nuevo "cocainómanos" a los socialistas, aunque con palabras más sutiles. "Hay que tratar de evitar el bochorno que está dando la Asamblea" denuncia Lobato, que crítica a Ossorio porque "un día expulsa" a alguien con un argumento y con el mismo en la siguiente no exige "ni pedir perdón".

A todo esto, se une la ofensiva de la izquierda en torno a lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia a partir del informe de la Comisión ciudadana por la verdad en las residencias publicado la semana pasada, que apunta que más de 4.000 vidas pudieron salvarse y pide a la Fiscalía que retome las denuncias.

Vox, por su parte, pasa de puntillas por este asunto, procurando no mostrarse agresivo con el PP en un asunto que divide a izquierda y derecha.