La reforma del distrito financiero de Azca, a la espera del pacto entre los grandes propietarios y el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid mantiene es suspenso el proyecto de reforma de Azca a la espera de un acuerdo con la élite empresarial de la Castellana. Han pasado cinco meses desde que el consistorio madrileño anunció su renuncia a remodelar esta zona financiera de la capital mediante un modelo concesional. Después de media legislatura coqueteando con ese proyecto, el equipo municipal confirmó el pasado mes de octubre que la reforma de Azca saldría adelante mediante la adjudicación de obra directa, es decir, la remodelación urbanística será financiada con las arcas municipales. Sin embargo, en estos meses la tramitación no ha avanzado aún porque el proyecto depende de que las grandes empresas del área se pongan de acuerdo. Sin él, el Ayuntamiento no mueve ficha.

Inicialmente, un grupo de propietarios de edificios en el distrito financiero se aglutinó en torno a Renazca, una sociedad creada 'ad hoc' para impulsar la reforma. De ella salió el proyecto original sobre el que estuvo trabajando el gobierno municipal la pasada legislatura. Entre las empresas que la conforman destaca la inmobiliaria del Ibex-35 Merlin Properties; el vehículo de la familia Montoro Alemán y el fondo soberano de Singapur GIC, GMP; la aseguradora Mapfre, HI Partners, Banca March o Cajamar. Quedaron fuera de esta asociación importantes empresas, como Pontegadea (brazo inversor de Amancio Ortega, propietario de Torre Picasso - la torre más icónica de la zona-), El Corte Inglés, Mutua Madrileña, Generalli, la Oficina Española de Patentes y Marcas o Infinorsa (dueño de Torre Europa, la segunda torre más alta).

El Ayuntamiento lleva meses prometiendo reformar el lugar, pero para que la obra tenga sentido y responda a las necesidades de las empresas y de los vecinos, que llevan años lamentándose por el deterioro de este espacio, con zonas de actividad nocturna y lugares poco seguros por su escasa visibilidad, es necesario actuar también en el suelo privado de uso público, que pertenece tanto a las empresas como a las comunidades de propietarios. Al ser privados, el Ayuntamiento no se hace cargo del coste de la obra en estas áreas, por lo que está a la espera de que las compañías decidan cómo van a repartirse los gastos.

En este punto es donde se están manteniendo una serie de reuniones entre los propietarios aglutinados en Renaza y las empresas que renunciaron a entrar en la asociación, a excepción de una, Infinorsa, que no está participando en los encuentros. Fuentes del sector privado confirman que las negociaciones entre las empresas se están produciendo estos días y están trabajando para que el acuerdo salga adelante próximamente, pero no ponen tampoco fecha a ese pacto, ni confirman dónde están los escollos por los que aún no está cerrado. "Todo pinta bien y hay voluntad en cerrar un acuerdo", explican.

¿Qué pasará a partir de ahora?

El Área de Obras y Equipamientos asegura que "todavía no se ha firmado ningún convenio" porque están a la espera de "un acuerdo" entre "los agentes implicados en Azca". Solo cuando eso ocurra, explican desde este departamento, "se elaborará el proyecto que el Ayuntamiento ejecutaría". De este modo, rechazan poner fecha al inicio de las obras, asegurando que desde el consistorio nunca se ha dado ningún plazo aproximado para los trabajos. Sin embargo, en los presupuestos municipales aprobados en diciembre se recoge que la remodelación de Azca está previsto que se licite en 2024, de manera que las obras estén finalizadas en diciembre de 2027.

La cuestión es que un año después de que el ayuntamiento firmara un protocolo en el que especificaba que renunciaba al modelo concesional, inicialmente negociado con Renazca, el proyecto sigue aún en el aire. Ese documento publicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid está fechado el 29 de marzo de 2023, pero coincidió en el tiempo con la campaña electoral y ambas partes decidieron posponer su anuncio, que se comunicó a los propietarios del entorno en una reunión de la Delegación de Obras y Equipamientos el pasado mes de octubre.

Desde el consistorio se advierte de que las empresas tendrán que ponerse también de acuerdo con las comunidades de vecinos y que solo entonces se podrá firmar el convenio "y a partir de ahí ya iniciar la redacción de un proyecto". Aunque el área responsable elude dar fechas, entre las partes afectadas se asegura que el plazo inicialmente acordado para que todos los convenios estén firmados es junio.

La remodelación de Azca mantendrá previsiblemente gran parte del arbolado existente en una gran área central verde. Aunque esta no será totalmente diáfana, permitiría eliminar o iluminar los numerosos callejones, localizados bajo tierra, que provocan inseguridad a los viandantes. En este nuevo parque, en forma de valle, se añadiría un cauce natural de agua y podría ser utilizado como espacio de eventos. También se planteó la construcción de un coworking al aire libre en un 'bosque de árboles' y un museo de esculturas.