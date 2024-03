Así es Gran Ganga, el mercadillo clandestino dentro de una discoteca: ubicación y horarios

La ropa Vintage, y la de segunda mano está de moda, sobre todo entre los jóvenes. Muchos, buscan ahorrarse un dinero, otros por la calidad de las prendas que ya no se fabrican y otros incluso, huir del fast fashion y evitar las modas pasajeras y muy baratas, que tras un par de lavadas, quedaban obsoletas.

Por ende, además de contar con tiendas Vintage en la Comunidad de Madrid a montones, existen algunas iniciativas puntuales, en las que se hacen mercadillos de esta ropa, para ofrecer productos a muchos clientes.

El mercadillo que llega a Madrid

El próximo domingo 10 de marzo se celebra la segunda edición de 'Gran Ganga'. Una cita en la que no falta la moda, artesanía, música y gastronomía. Todo esto dentro de una discoteca en Madrid.

Esta cita tiene lugar entre las 12:00 y las 21:00 horas, convirtiéndose por la tarde en un espacio en el que la música llega al espacio, convirtiéndose en lo que denominan 'Tardeo Tropical', incluso con puestos de comida, para que tengas todo tipo de cosas en el mismo espacio. El mercadillo tendrá lugar concretamente en la discoteca Medias Puri.

La entrada a este mercadillo es completamente gratuita, aunque hay que sacar una entrada en formato digital para poder entrar. También, hay otro tipo de entrada, conocida como 'solidaria', la cual incluye una bebida y cuyo importe va destinado a la fundación Radio Gladys Palmera, que promueve el desarrollo de proyectos sociales.

Vinokilo, el mercadillo al peso de Madrid

Vinokilo, el mercadillo del 9 al 11 de febrero, se celebrará en el espacio AJE Madrid, donde podrás comprar la ropa vintage al kilo. Dependiendo de lo que pesen las prendas que quieras comprar, pagará un precio u otro.

Esta edición de Vinokilo, viene con un total de dos toneladas de ropa para ofrecer a los clientes que visiten el mercadillo con marcas como Levi´s, Adidas, Converse, y muchos más.

A medida que vayan pasando los días, el kilo será más barato, ya que irán quedando menos prendas:

El viernes costará 45 euros el kilo de ropa.

El sábado costará 40 euros el kilo de ropa.

El domingo costará 35 euros el kilo de ropa.

Todo lo que debes saber sobre el mercadillo

Ubicación

El mercadillo será en AJE Madrid, en la Calle de Matilde Díez, 11, Chamartín.

Precio

Entradas Priority: paga 7 euros y podrás ir cuando quieras, sin necesidad de reservar horarios para entrar y sin esperar colas.

y podrás ir cuando quieras, sin necesidad de reservar horarios para entrar y sin esperar colas. Entrada gratis: son limitadas.

Entrada anticipada: 5 euros con acceso exclusivo a las zonas de ropa.

Días y horarios

09/02/2024: el horario será de 13:00 a 21:00.

10/02/2024: el horario será de 12:00 a 20:00.

11/02/2024: el horario será de 12:00 a 20:00.

Lleva tu propia ropa

Además, podrás acceder a lo que llaman 'Give Back Bar', y llevar la ropa que ya no usas. Por cada kilo de ropa que lleves, recibirás un cupón de 4 euros para descontar en tu compra de ropa vintage en el mercadillo.

Un dato a tener en cuenta al llevar tu ropa al mercadillo, es que no aceptan ropa de marcas fast fashion, por lo que no aceptarán prendas de marcas de ropa de Inditex, Shein, etc.