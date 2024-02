Así es la nueva 'Pop-Up Store' de LaLiga y DAZN en Madrid

La plataforma global de streaming de deporte DAZN, y LaLiga inauguraron este lunes su nueva 'Pop-Up Store' en Madrid, que estará abierto desde este martes y hasta el domingo, y que permitirá disfrutar de actividades interactivas y experiencias con jugadores y leyendas de la competición española.

Al acto de inauguración de la nueva Pop-Up Store, situada en la calle Sandoval 3 de Madrid, acudieron el director general de DAZN, Bosco Aranguren; el presidente de LaLiga, Javier Tebas; y los exjugadores Marcos Senna, Iván Helguera, Fernando Llorente, Miguel Ángel Ferrer 'Mista' y Eneko Fernández de Garayalde.

Para Bosco Aranguren era un "día de celebración" para DAZN y LaLiga y para todos los aficionados. "Este nuevo espacio refleja la visión compartida con LALIGA de querer acercar la competición a los fans para que puedan vivirla y sentirla desde dentro. Espero que miles de personas lo visiten y disfruten de todas las actividades que hemos preparado para ellos", dijo.

Un hito en Madrid

Javier Tebas indicó en la inauguración que los dos años de acuerdo con la plataforma han marcado un "hito" en su estrategia audiovisual en España. "Las oportunidades de acercamiento a nuevas audiencias que ofrece DAZN son un pilar en nuestra filosofía de situar al aficionado en el centro y maximizar la calidad de las retransmisiones audiovisuales. Esta activación de LaLiga y DAZN simboliza la fuerza que tiene nuestro fútbol para movilizar al público alrededor de nuestro ecosistema para que pueda vivir la experiencia LaLiga de la mano de nuestros partners", manifestó.

Este nuevo espacio temporal celebra la colaboración que mantienen DAZN y LaLiga y ofrece a sus visitantes una experiencia única e interactiva. Los aficionados que visiten la Pop-Up Store podrán participar en actividades y llevarse para su recuerdo fotografías tematizadas, competir contra Neat, JRA o Daniel Aguilar, algunos de los mejores jugadores de EA Sports FC24 de España; posar en un 'photocall' configurado como las entrevistas superflash que realizan los jugadores de LaLiga en DAZN, así como ganar premios en juegos.

Además, el espacio cuenta con una exposición de camisetas históricas de 'Legends, The Home Of Football, presented by LaLiga'. Durante los próximos días también se podrá disfrutar con sesiones de 'Meet&Greet' donde los aficionados podrán conocer a las estrellas de LaLiga, con la participación de Borja Mayoral y David Soria, del Getafe CF; o Radamel Falcao y Raúl de Tomás, del Rayo Vallecano. A estas figuras se sumará el exfutbolista Luis Figo.