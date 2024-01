Ayuso asegura que Madrid resiste "como una aldea gala" frente a las políticas del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado esta mañana un catálogo dirigido a los inversores en el que se resumen todos los incentivos, ayudas y activos de la región. El documento pretende facilitar toda la información disponible y de interés a los potenciales inversores con el objetivo de atraer nuevos proyectos a la región.

La guía, elaborada por Invest in Madrid, ha sido presentada a los inversores que se han reunido en el Foro XIV Spain Investors Day que reúne en la capital a las principales firmas del Ibex-35 e importantes multinacionales extranjeras, y "recoge, entre otras cosas, la red de infraestructuras y comunicaciones de la Comunidad o el suelo disponible". En resumen, todas las herramientas y canales que ofrece la administración autonómica para "agilizar iniciativas privadas" interesadas en la región. Ayuso se ha mostrado especialmente entusiasta ante los inversores asegurando que Madrid está "imparable" y es la región que "más empleo ha creado en 2023 y más inversión ha traído".

El presidente del SID, Benito Berceruelo, repetía al presentar a la dirigente madrileña algunas de las peticiones habituales de los inversores a políticos y administración, como que "las normas no sean complejas y no pongan demasiada normativa" o que "las administraciones funcionen y tramiten los expedientes y permisos con la mayor rapidez posible". Atendiendo a estas peticiones y al público que la escuchaba, Ayuso no ha dudado en comparar las políticas de la región frente a otras comunidades o las estatales. "No se trata solo de lo que haces sino de lo que no haces", ha dicho Ayuso para asegurar ante los empresarios que en Madrid "no se van a subir los impuestos" y ha apuntado que tiene claro que los gobiernos "no están para tutelar o dirigir, sino para darle la mano (al empresario) cuando lo necesita".

Medidas y activos de Madrid

Y a partir de ahí, ha resumido algunas de las medidas que responden en su opinión a las necesidades del sector para impulsar el empleo y generar empleo, como la tarifa reducida para autónomos, la posibilidad de pagar las tasas mediante bizum o "la única ley de mercado abierto de España" que permite operar en Madrid a las empresas de otras regiones sin necesidad de solicitar otra licencia.

Madrid, ha apuntado, cuenta con "más de 14.000 sociedades de 104 países diferentes, genera el 20% del PIB nacional y "3 de cada 5 euros de inversión extranjera". La presidenta del gobierno autonómico ha lanzado datos no solo para poner de relieve ante el público que la escuchaba que esta es una región en la que invertir sino para contrarrestar sus políticas con la efectividad de las puestas en marcha por el Gobierno de la nación, sin atender al contexto económico general de los últimos años. En 2018, ha apuntado, España fue capaz de atraer "40.700 millones de inversión extranjera". Cuatro años después, en 2023, el dato se ha reducido un 55%, ha explicado: "Esta deriva se va agudizando, pero Madrid resiste como una aldea gala".

En este mismo foro hace justo un año, Ayuso anunció los incentivos fiscales para los inversores que quisieran traer del extranjero su capital a Madrid. Esa medida no salió adelante porque Vox la tumbó en la Asamblea de Madrid, pero la presidenta ha prometido aprobarla en las próximas semanas y tramitarla a lo largo del año en el parlamento autonómico.