El abandono de perros cae un 15% en la Comunidad de Madrid

El abandono animal desciende en la Comunidad de Madrid. Hasta un 15% menos de perros y un 3% menos de gatos fueron dejados por sus dueños entre enero y septiembre de 2023 según estima un estudio del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema) recién publicado. La cifra es inferior a la de 2022 y mejora la que otros informes previos señalaban a nivel nacional. "La orientación de un profesional veterinario para recomendar qué animal se puede ajustar al perfil del futuro propietario resulta un factor determinante para evitar futuros abandonos, así como un mayor control en la obligación de la identificación, la vacuna más eficaz para la protección animal", afirmaba en la presentación el presidente del Covelma, Felipe Vilas.

En total, el documento, que señala a la Comunidad como "un referente en la reducción del abandono", cifra los casos en 9.235 animales, 4.157 perros y 5.078 gatos, basándose en parte en los datos de los centros de protección. Los números apenas llegan al 1% de la población de mascotas. En toda la región hay registrados alrededor de 500.000 canes y 225.000 felinos.

La reducción de entradas en los centros de protección no ha servido, sin embargo, para aliviar la saturación que padecen. "Hasta ahora, la principal medida enfocada a 'gestionar' el número de animales abandonados y a reducir su presencia en los centros de protección ha sido la adopción. Y si bien se trata de una medida socialmente acogida y altamente efectiva, no se considera suficiente. Los centros de protección advierten del gran número de animales que permanece de manera prolongada en sus instalaciones y que tensiona extraordinariamente su capacidad", se lee en el dosier. “Las cifras no varían mucho, la mitad se adopta, una cuarta parte se devuelve al dueño y la otra parte se queda”. Las adopciones en Madrid en el periodo de estudio ascienden a 6.500, casi 3.000 menos que los abandonos, lo que perpetúa la situación.

Una situación que se alarga de media hasta cinco años en el caso de los perros. Más del 20% de los que están actualmente en centros de protección llevan allí más de cuatro años. La mayoría llegan allí enviados por las autoridades (hasta un 58%) o por particulares o asociaciones (29%). Además, uno de cada cuatro llega a los centros con algún tipo de enfermedad, entre las que destaca la Leishmaniasis.

En lo que respecta a los gatos, los veterinarios advierten una menor preocupación y conciencia sobre su abandono. El estudio manifiesta que el abandono de gatos domésticos está relacionado principalmente con la falta de identificación del animal e incide en la "la desatención de su salud reproductiva", perífrasis para referirse a la esterilización, como factor que acaba favoreciendo el aumento del número de colonias.

El estudio, basado en 500 encuestas a dueños de perros y gatos y a 255 veterinarios, y titulado 'Radiografía del abandono de animales de compañía de la Comunidad de Madrid', también incluye datos sobre la relación que se establece entre unos y otros seres vivos. El 92% de los encuestados consideran a su mascota uno más de la familia y al 85% le gusta hablar o comunicarse con ella. Entre los inconvenientes, un 32% señala que limita o condiciona bastante la movilidad en los desplazamientos, un 28,4% señala que "causa problemas para las vacaciones" y un 18% alude a que suponen "un gasto importante".

Concluye el documento con un decálogo de medidas para reducir aun más los abandonos entre las que los veterinarios destacan proseguir con las campañas de concienciación y recurrir a ellos antes de comprar o, preferentemente, adoptar un perro o un gato. También insisten en la importancia de la identificación: gracias al microchip se localiza a los dueños en casi un un 75% de los casos. Y hasta un 86% de veterinarios y un 90% de personas que tienen animales de compañía se declaran a favor de endurecer la normativa. Desde el pasado marzo, la Ley de Bienestar Animal castiga con sanciones de entre 10.01 y 50.000 euros el abandono.