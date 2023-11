La última farola republicana en pie se encuentra en Madrid: su ubicación resulta inexplicable

Una farola se ha convertido en una completa atracción turística en pleno centro de Madrid, y no es casualidad. Se trata nada más y nada menos de la última farola republicana de la capital española, y su ubicación no puede ser más curiosa. Catalogada como una reliquia histórica e institucional, esta farola fernandina con la corona mural republicana atrae últimamente a cientos de visitantes, pues no encontrarás una similar en todo Madrid.

Curiosamente, su ubicación es el Palacio Real, el centro de máxima representación del poder monárquico en la ciudad. Y es que, aunque los rumores apunten a que son pocas las farolas que permanecen en pie de la Segunda República, los expertos aseguran que es la única. El Palacio Real, conocido también como palacio residencial, recibió este apodo en la época en que se colocó esta farola.

La única farola republicana se encuentra en el Palacio Real

Su historia es única, pues parece ser la única que sobreviviese al franquismo, habiendo pasado desapercibida durante los cuarenta años en los que se retiraron todos los símbolos que hacían referencia a la República. Su ubicación en plena Plaza de Oriente todavía es una incógnita para muchos, pues su corona almenada o mural en piedra, evidencia quienes fueron sus constructores, y quienes sus detractores.

Si por algo se caracterizan las farolas fernandinas a parte de por la corona real, es por lucir el nombre de Fernando VII en la parte baja de la misma, así como el año 1832, el año de nacimiento de su hija. Sin embargo, no es lo único que permanece visible en la capital procedente de la Segunda República, pues en la fachada del Banco de España ubicada en plena calle de Alcalás, se puede apreciar un enorme escudo de la Segunda República que sobrevivió al franquismo.