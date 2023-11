Getafe se rebela contra el Mad Cool: "Madrid hace la fiesta y nosotros pagamos las consecuencias"

'Mad Cool' puede traducirse como 'genialmente alocado' o 'loco de remate'. Una definición que casa a la perfección con uno de los festivales más importantes y reconocidos de Madrid. Y, en los últimos años, también uno de los más polémicos. Nacido en 2015, el festival celebró sus dos primeras ediciones en la Caja Mágica para después trasladarse al Espacio Mad Cool de Ifema. En 2022, el acuerdo con el recinto ferial venció y los promotores negociaron con el Ayuntamiento de Madrid su marcha al Iberdrola Music, un recinto de 185.000 metros cuadrados situado en Villaverde y colindante con Getafe Norte (Getafe). El resultado, concretado en la edición del pasado verano, no fue satisfactorio para casi nadie: graves problemas de movilidad, ruidos, esperas de horas para abandonar el recinto, miles de vecinos descontentos y sanciones del Ayuntamiento de Madrid. A pesar de ello, la organización ha confirmado recientemente que la edición de 2024 regresa al espacio y que amplía el festival de tres a cuatro días. Un anuncio que no ha gustado nada en Getafe.

Tras conocer la noticia, la asociación vecinal de Getafe Norte, que representa a cerca de 50.000 vecinos, la plataforma 'Stop Espacio Mad Cool' -compuesta por vecinos de Villaverde y de Getafe- y el Ayuntamiento getafense se han movilizado para protestar contra el festival y tratar de impedir su celebración en el mismo recinto. "Madrid hace la fiesta y nosotros pagamos las consecuencias", lamentan fuentes del Gobierno municipal, que no entienden que el Ayuntamiento de la capital haya vuelto a autorizar el evento después de los problemas que generó el pasado año en materia de atascos, ruidos y situaciones de riesgo. Especialmente, teniendo en cuenta que estos mismos problemas se han repetido en otros eventos celebrados en el mismo reciento y que en verano se suspendieron otros dos festivales previstos, el Reggaeton Beach Festival (julio) y el Coca Cola Music Experience (septiembre), por los inconvenientes generados.

Plano que muestra la proximidad del Iberdrola Music con los barrios colindantes. / PLATAFORMA STOP ESPACIO MAD COOL

Por todo ello, este lunes el pleno del Ayuntamiento de Getafe aprobó por unanimidad una propuesta para solicitar a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid -ambos patrocinadores del evento, con uno y 1,4 millones de euros, respectivamente- que no se celebre ningún evento más en el Iberdrola Music, ya que "este espacio no cumple con las condiciones óptimas y adecuadas en materia de seguridad o de medio ambiente". Asimismo, la alcaldesa del municipio, Sara Hernández (PSOE), ha remitido una carta a su homólogo de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidiendo celebrar una reunión en el barrio de Getafe Norte para que el alcalde pueda conocer de primera mano la cercanía del recinto a las viviendas y la situación de los accesos a la M-45, la carretera que separa el espacio del barrio residencial y que se convirtió en zona de paso y aparcamiento ilegal durante el festival.

Ruidos, atascos, botellones y sanciones

El germen de toda la polémica actual reside en la última edición del Mad Cool, del pasado 6 al 8 de julio de 2023. La celebración del macrofestival supuso todo un corolario de molestias para los vecinos de los barrios de Villaverde y Getafe Norte, además de para los agentes desplegados y los propios asistentes al evento, que se las vieron y desearon para ir y volver del recinto. El Mad Cool 2023 superó los niveles de ruido permitidos todos los días, tal y como atestiguan las mediciones que realizaron los técnicos del Ayuntamiento de Getafe en las viviendas próximas, y que arrojaron niveles de exceso de ruido que pueden "ser calificadas de graves, según la normativa".

Además de ruidos, los residentes de Getafe Norte también tuvieron que "sufrir otras molestias como el colapso del tráfico, la falta de aparcamiento o el corte de calles" con motivo del festival, según fuentes municipales, que destcan que la Policía Local de Getafe llegó a sancionar a más de doscientos asistentes al festival fundamentalmente "por aparcar su vehículo en espacios peatonales o zonas verdes"; así como decenas de sanciones por tenencia de drogas y sustancias estupefacientes.

Vista aérea de decenas de asistentes al Mad Cool 2023 cruzando la carretera M-45. / Ayuntamiento de Getafe

Tal y como explican desde el Gobierno municipal, toda esta información le fue trasladada al Ayuntamiento de Madrid en la reunión que la alcaldesa de Getafe mantuvo con el delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, Borja Carabante, antes de la suspensión del Raeggeton Beach Festival. A raíz de estos hechos, el Gobierno de Almeida sancionó a la promotora con 22.000 euros por una infracción muy grave y dos graves por superar los niveles máximos de ruido permitidos. Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe está estudiando la fórmula jurídica para poder imponer sanciones a los responsables de los eventos en el Iberdrola Music, no solo por el Mad Cool, sino por el resto de conciertos celebrados el pasado verano. No obstante, no es sencillo: "Es un evento de Madrid, por lo que no tenemos capacidad jurídica para sancionar elementos vinculados al festival. Por eso, decimos que la fiesta se la organizan ellos, pero la pagamos nosotros", explicó la regidora getafense la semana pasada.

'Stop Mad Cool'

El pasado mes de marzo, vecinos de Villaverde y Getafe crearon la plataforma 'Stop Espacio Mad Cool’ para alertar de todos los problemas relacionados con la celebración de macroeventos en el Iberdrola Music y rechazar "de manera rotunda la actividad destinada a estas nuevas instalaciones", tal y como recogen en un comunicado. Asimismo, iniciaron una petición a través de Change.org para exigir a Almeida y Carabante el "cese inmediat" de esta actividad y "una revisión y actualización en la normativa medioambiental del Ayuntamiento de Madrid para que este tipo de eventos no se pueda celebrar bajo ningún concepto cerca de zonas residenciales".

Noticias relacionadas

Ahora, los residentes afectados se muestran perplejos por la decisión del Ayuntamiento de Madrid y temen que se repitan los mismos problemas que el año pasado. "Incumplen, son sancionados, y pretenden volver a repetir. Esto es lo que pasa cuando le pones una multa de 22.000 euros pero les das una ayuda de 1,4 millones de euros", denunciaron los representantes vecinales.

Preguntada por los periodistas el pasado 18 de octubre, cuando se supo que el Mad Cool volverá al mismo espacio los días 10, 11, 12 y 13 de julio de 2024, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, aseguró que hablarán con los promotores "y se verá exactamente cuál es el tratamiento que se hace y, a partir de ahí, trabajaremos en su caso". Según dijo la portavoz municipal, "en este momento no tengo conocimiento de que haya una solicitud formal al Ayuntamiento de Madrid para que eso sea así, por lo tanto, ya digo, lo estudiaremos".