Ayuso a Vox sobre la inmigración: "Si han nacido aquí son tan españoles como Abascal"

El choque entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio no tiene visos de frenar. El PP de Madrid se ha propuesto reducir al mínimo la representación de Vox en las siguientes elecciones, aspira a representar a todo el centro derecha madrileño en 2027 y para lograrlo su plan empieza ya, con acciones coordinadas y dirigidas desde Madrid en los municipios donde cohabitan (30 localidades en la región) y la confrontación en la Asamblea de Madrid. Este jueves ha sido a cuenta de los inmigrantes.

"Si han nacido aquí son tan españoles como Santiago Abascal", le ha espetado Ayuso a Monasterio en respuesta a sus denuncias por las ayudas que reciben las personas de procedencia extranjera en la Comunidad de Madrid. La portavoz de Vox, a cuenta de una pregunta dedicada a la presidenta sobre la situación de la vivienda en la región, ha leído una lista de beneficiarios de las ayudas recibidas por este concepto, donde ha destacado los nombres árabes (Mohamed, Mustafá, etc. ha enumerado) y ha echado en cara aquellas mujeres llamadas "Sara" o "Paula" no han recibido nada.

Pero, sobre todo, Monasterio se ha enzarzado con la dirigente madrileña alegando que defiende ahora lo mismo que Vox por decir que “la inmigración ilegal provocaba inseguridad”, en referencia a las declaraciones de la presidenta cuando acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de usar a los inmigrantes como a "fardos" y ha lamentado que permita que el Ejecutivo acoja en la región a cerca de 2.000 migrantes procedentes de Canarias, de los que en las últimas semanas han llegado a las islas desbordando los cayucos. Así que le ha invitado "a hacer lo que hace el alcalde de Nueva York: poner dinero para fletar autobuses y llevar a las comunidades que gobiernan los socialistas” a los inmigrantes.

"Mezclar inmigración ilegal con inmigración es perverso", ha contestado Ayuso, que mantiene un discurso duro contra la inmigración y acusa al Ministerio de Interior de no proteger lo suficiente las fronteras, pero busca diferenciarse de Vox encontrando matices en el discurso de ambas formaciones: "La irregular no es buena ni para ellos ni para el resto. Hay que saber quiénes son, como se encuentran y ver qué hacemos. Si va a multiplicar el efecto mafias no estamos más que engañándonos a nosotros mismos".

Este debate se ha producido en pleno reparto que está ejecutando el Gobierno de los migrantes que llegan a Canarias porque las instalaciones están desbordadas en las islas. La Comunidad de Madrid sumará 2.354 nuevas plazas en terrenos de Defensa por la habilitación de los acuartelamientos Arteaga en Carabanchel y el USAC Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, antigua base de la Brigada Paracaidista hoy dedicada en parte a almacén logístico. Es, junto con Canarias y Cataluña, la región que mayor número de personas va a recibir según las previsiones actuales del ministerio que dirige José Luis Escrivá.