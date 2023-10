El Gobierno creará dos campamentos de emergencia en Madrid para acoger a cientos de migrantes de Canarias

Inmigrantes recien llegados a Arrecife (Lanzarote) el 12 de octubre, día en que fueron rescatadas 648 personas en cayucos y pateras. / EFE

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha encontrado ubicación para levantar dos campamentos de emergencia donde acogerá a cientos de migrantes que en las últimas semanas han llegado a las costas de Canarias. Será en dos terrenos de Defensa, uno en Carabanchel y el otro en el municipio de Alcalá de Henares. El departamento de José Luis Escrivá no tiene aún definido el número concreto de migrantes que trasladará hasta la región, pero confirman que los espacios que se están preparando tendrán capacidad para cientos de personas.

Los dos solares que ha elegido el Ministerio son terrenos de uso civil en estos momentos, donde no hay previstos proyectos de construcción ni a corto plazo que pudieran ser obstaculizados por esta actuación de emergencia y son "sencillas de acondicionar". El acuartelamiento del Ejército de Tierra General Arteaga del distrito de Carabanchel, en la capital, podría acoger a más de 300 personas, según reconoce un portavoz del Ministerio. El otro espacio elegido es el acuartelameinto Primo de Rivera de Alcalá de Henares, donde la cifra podría ser similar. Son espacios muy grandes que podrían además ser ampliados si fuera necesario, pero en el Ministerio optan de momento por la prudencia.

El Gobierno de Pedro Sánchez busca también otros emplazamientos en otras comunidades autónomas donde abrir nuevos centros de emergencia y ampliar la red de camas disponibles en estos momentos en la península. En las dos últimas semanas han llegado ya más de 200 a Extremadura, y en el Ministerio apuntan que Defensa les ha ofrecido terrenos en otras ciudades y los están analizando, pero de momento no confirman si los utilizarán con este fin. En cualquier caso, los nuevos centros temporales de atención humanitaria no necesariamente tienen que ubicarse en suelos que pertenecen al ministerio de Margarita Robles, de modo que las opciones se multiplican. Lo que es claro es que Madrid no será el único lugar en el que se amplíe la red regional existente.

Respecto a la región madrileña, de momento están trabajando en estas ubicaciones con técnicos de la empresa pública Tragsa, que serán los que detallen ahora cuántas plazas concretas se pueden levantar en cada uno de estos terrenos y si se instalan en ellas carpas de emergencia o unidades prefabricadas. Una vez tengan estos datos claros, los técnicos del Ministerio tendrán que adjudicar a una de sus entidades colaboradoras la atención humanitaria y visitar con ellos estos espacios para definir cómo se va a proceder a dar esa ayuda a estos migrantes que esperan ya su salida de Canarias. El traslado se producirá en un par de semanas aproximadamente, una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento, según la información facilitada por el Ministerio, pero siguen sin tener aún ni número de personas, ni necesidades concretas de cada una de ellas ni fecha concreta para traerlos.

Quejas de la Comunidad de Madrid

Será en ese momento, ya con esa información confirmada, cuando el equipo de Escrivá informe al Gobierno regional, explican. Pero el Ejecutivo de Isabel Díaz Aysuo ya se ha quejado de la falta de información acerca de la llegada de estas personas y reclama coordinación para poder preparar sus recursos.

El pasado lunes la propia presidenta acusó al Gobierno de tratar a los migrantes "como fardos". Se quejaba así de que el Ejecutivo va "dejando por la península" a estas personas para luego no hacerse "cargo de nada". "Debe haber una coordinación y una financiación, para eso debemos saber cuántos vienen, cúando, cómo, para cuánto tiempo, etc."

Escrivá ha contestado a Ayuso a través de la red X en las últimas horas, censurando la "toxicidad" de su discurso. En su cuenta dice lo que proyecta la presidenta que tacha de "xenófobo, escondido con habilidad tras un aparente humanitarismo" e "insolidario con Canarias al hablar de la Península y no de España". La pelea entre ambos por este asunto dura ya varios días. Hace diez días, el ministro también lamentó públicamente que en la conferencia sectorial de este mes octubre, la Comunidad de Madrid, con ocho millones de habitantes, solo haya querido acoger a 34 menores no acompañados en la región, reprochando que podría ser más generosa.

"Acción coordinada"

Este miércoles, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha defendido las palabras de la presidenta y ha confirmado que han recibido una llamada de la Delegación del Gobierno informándoles sobre la posibilidad de que llegue un grupo de migrantes a la región, pero ha vuelto a reiterar lo dicho por la jefa del ejecutivo autonómico reclamando una "acción coordinada".

Desde el gobierno regional insisten que aunque la atención humanitaria inicial es competencia del Estado estén donde estén, son las comunidades autónomas las que deben habilitar sus recursos para la atención sanitaria de los migrantes que lleguen, así como la escolarización de los menores, y si vienen en un número alto o por encima de lo habitual exigen saberlo con tiempo para poder organizarse. Desde el Ministerio de Migraciones explican que informan en cuanto tienen la información disponible, pero que si son actuaciones de emergencia es porque no son previsibles.

Tiempo de estancia en los campamentos

Sobre el tiempo que estas personas que llegaron a bordo de cayucos a Canarias (cerca de 28.000 en lo que va de año y más de 1.600 en el último fin de semana) pueden pasar en estos nuevos campamentos en Madrid, no hay respuesta clara. No existe un plazo máximo ni mínimo para su estancia, "depende de la situación" de cada uno de ellos.

En el equipo de Escrivá detallan que estos centros estarán "abiertos el tiempo necesario" y apunta que se encuentran en una situación ante la que tienen poca experiencia por el origen de los migrantes que han llegado a las costas canarias. Están acostumbrados a recibir a personas que proceden del Magreb, "que suelen tener una red localizada en España a través de familiares o amigos". Suelen contactar con ellos con cierta rapidez y prefieren irse a vivir con sus allegados, apuntan.

Sin embargo, en las últimas semanas están llegando muchos subsaharianos, senegaleses en concreto, y tienen un perfil diferente: "Desconocemos la reacción que puedan tener". No saben si quieren quedarse en España o marchar hacia otros países europeos, tampoco si tienen una red amplia en nuestro país, y eso impide predecir el tiempo que pueden necesitar para integrarse o encontrar otro lugar de acogida. En cualquier caso, no se quedarán "eternamente" en los campamentos de emergencia, el el Ministerio confían en que las 9.000 plazas que tiene disponibles habitualmente el Estado para la atención humanitaria, en centros estables, se irán vaciando y podrán ir derivándolos allí.