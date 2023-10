Almeida quiere convertir el garaje de El Corte Inglés de Méndez Álvaro en biblioteca o guardería

El Corte Inglés de Méndez Álvaro / ECI

El Ayuntamiento de Madrid pretende construir una biblioteca, guardería, polideportivo o centro de mayores bajo el suelo de la calle Retama, en la zona de Méndez Álvaro, donde ahora mismo se ubica un centro comercial El Corte Inglés con orden de demolición parcial. Así aparece explicado en los planos y memoria justificativa del proyecto [PDF], una modificación del Plan General de Ordenación Urbana realizado por el consistorio a propuesta de la empresa. La idea es poner una zona verde arriba y una dotación pública debajo, soterrada, en el espacio que actualmente ocupa el aparcamiento del edificio.

El área de urbanismo sugiere la construcción de una biblioteca —"podría ser una prioridad y construirse lo antes posible", dice—, pero la última palabra la tendrá la Junta de Distrito de Arganzuela, que en principio pide "un centro sociocultural, una escuela infantil y, si es posible, un centro deportivo".

El proyecto contempla tres posibilidades. Las dos primeras entierran una parte de la dotación, pero dejan otra parte sobre rasante (por encima del suelo). La tercera y seleccionada entierra toda la dotación. El Ayuntamiento justifica su elección enumerando hasta seis ventajas y un único inconveniente. Esta idea supone demoler El Corte Inglés entero, con vaciado de garaje incluido, pese a que la Justicia solo haya ordenado una demolición parcial. La principal ventaja: que poniendo un parque encima y un centro público abajo el aprovechamiento del espacio es "máximo". Frente al parque irán dos torres de oficinas —27 plantas y unos cien metros de altura— que se quedará El Corte Inglés.

Proyecto para sustituir El Corte Inglés de Méndez Álvaro / Madrid

"El Ayuntamiento ha dividido la parcela en dos: una parte la reservan para las torres, a las que meten mucha edificabilidad", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Antonio Giraldo, concejal socialista del Ayuntamiento y experto en urbanismo. Por norma, los propietarios que urbanizan un suelo deben ceder el 10% de la edificabilidad al municipio para que ponga ahí las dotaciones públicas que considere (aunque este porcentaje varía según otras variables). Como El Corte Inglés va a ganar mucha edificabilidad respecto a la que tenía, el número de metros cuadrados a ceder aumenta.

La primera opción era no demoler El Corte Inglés / Madrid

"Como no hay espacio suficiente en la parcela, hacen una división en vertical y meten varias cosas: una zona verde y debajo una dotación", continúa el concejal. "Pero así la zona verde va a estar sobre un techo y la dotación no va a estar en condiciones. Es manipulación".

El proyecto se aprobará el próximo lunes en el Pleno del Ayuntamiento y se remitirá a la Comunidad de Madrid para su visto bueno final. Es la segunda vez que se aprueba, porque la primera vez la Comunidad de Madrid lo rechazó. Según explica Giraldo, que ha podido revisar ambas versiones, lo único que cambia es la justificación del proyecto y no el proyecto en sí.

"No mueven un solo metro", dice. Si la Comunidad lo aprueba ahora, indica, se abrirá la puerta a que cualquier dotación pública sea subterránea. "Hay barrios carentes de dotaciones: si lo aprueban, estarán diciendo que debajo de cualquier zona verde pueden hacerse centros públicos subterráneos".

Así es el parking de El Corte Inglés / Francisco Rodríguez (Google)

El Ayuntamiento: una dotación subterránea es sostenible

Este diario preguntó al área de Urbanismo del Ayuntamiento por qué han planificado una dotación pública bajo suelo y no en la superficie, junto al parque. El departamento ahora dirigido por Borja Carabante (PP) contestó que, de hacerlo así, "no existiría zona verde" y esta "no podría disponer de arbolado de gran porte". Es una cuestión de espacio: sobre la misma superficie, o zona verde o dotación, pero todo no cabe.

Si las dotaciones se van a meter bajo rasante, continúa Urbanismo, es porque El Corte Inglés actual tiene tres plantas de aparcamiento subterráneo. Como lo van a demoler entero, ese espacio quedará libre. "Por criterios de sostenibilidad ambiental, este vaciado debe utilizarse. Puede albergar una edificación eficiente energéticamente al tener temperatura constante", explican. Como además la zona está ligeramente inclinada, el Ayuntamiento plantea "escalonar la zona verde y disponer de luz adecuada y entrada reconocible" a la dotación pública.

Imagen de cómo quedaría el escalonamiento de la zona verde frente a las torres de oficinas / Madrid

A continuación, da una lista de obras arquitectónicas bajo rasante, como el Rascainfiernos de Fernando Higueras o la ampliación del Louvre. En ambos casos lo que hay encima es un lucernario. Pero, avisa Giraldo, "no es lo mismo hacer un equipamiento bajo rasante y ajardinar el techo que meter la cesión de un equipamiento debajo de la cesión de una zona verde. Aquí se está superponiendo un parque urbano sobre un equipamiento".

El Ayuntamiento defiende, por último, que con su plan se atenderá a las necesidades del barrio. No solo habrá una zona verde de 8.500 metros cuadrados y un equipamiento subterráneo de 17.000 metros cuadrados: también un aparcamiento para ese equipamiento, en la actual planta -3 de El Corte Inglés.

Por qué van a demoler El Corte Inglés

La historia de cómo llega el Ayuntamiento a aprobar una dotación pública subterránea donde aún hay un Corte Inglés es larga. En 2019, el Tribunal Supremo ordenó la demolición parcial del centro comercial de Méndez Álvaro y del de Campo de las Naciones porque se habían ampliado con más metros cuadrados de los permitidos. La sentencia anulaba también la ampliación de El Corte Inglés de Serrano, que fue aprobada por el Ayuntamiento junto a las otras pero nunca se llegó a ejecutar.

La firma inició una batalla judicial y extrajudicial para intentar frenar los derribos. Al final lo consiguió llegando a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y a otro con el abogado que defendió el recurso, a quien acordó pagar 332.500 euros por no pedir la ejecución de la sentencia, según informó elDiario.es.

El acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid consistió en regularizar la ampliación del edificio de Campo de las Naciones a cambio de demoler por completo el de Méndez Álvaro y ceder suelo para dotaciones públicas. Fue El Corte Inglés el que pidió al Ayuntamiento que estudiara "la posibilidad urbanística de intensificar el uso terciario de oficinas" en la parcela de Méndez Álvaro, según se desprende de la memoria del proyecto, en septiembre de 2020.

El consistorio, cuya área de Urbanismo estaba entonces dirigida por Mariano Fuentes (Cs), la analizó y vio una oportunidad para "atender el déficit de dotaciones públicas" de la zona y "mejorar las condiciones ambientales, paisajísticas y espaciales" de la parcela. Bajo esta premisa redactó la modificación del Plan General, que en opinión de Giraldo está hecha "a medida para lo que necesitaba El Corte Inglés".

"El quid de la cuestión es que El Corte Inglés tiene que pagar su propia demolición. Para que le salgan los números, necesita que las torres tengan mucha edificabilidad y se cambie su uso a oficinas, que es el metro cuadrado más rentable", dice el concejal. "El Ayuntamiento ha redactado el plan atendiendo a los intereses de la empresa".

De hecho, la Comunidad de Madrid no aprobó la primera versión del proyecto porque creía que el Ayuntamiento debía justificar mejor que la modificación respondía al interés general. Este documento no es público, pero Giraldo ha compartido algunos párrafos en su Twitter.