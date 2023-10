Qué hacer en Madrid esta semana: 'Perder la ciudad', Cine en el jardín, 'Top secret', Festival Bailar los patios...

La danza toma Conde Duque este fin de semana. El festival Bailar Los Patios regresa al centro cultural con una programación llena de propuestas que exploran las posibilidades del baile a dos y nos proponen diversas cartografías emocionales. El alicantino Carlos Peñalver ha creado una pieza a partir del Vals nº 2 de Shostakóvich, los bailarines sevillanos Laura Morales y Álvaro Copado se ríen del baile en pareja en Un dúo, la compañía Look At Things Different inventa nuevas morfologías a partir de la unión entre varios cuerpos, Sara Tréllez investiga a través del hip-hop y el freestyle cómo la danza puede cambiar la percepción del espacio que nos rodea y la coreógrafa Natalia Fernandes revisiona su “archivo corporal” como creadora migrante en El Carnaval no es alegre. Estas son solo algunas de las piezas que podremos ver al aire libre durante los dos días que dura el festival.