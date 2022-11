Vino en lata, ropa de hotel reciclada y 'murallas' para empresas, así es ser emprendedora: "Te subestiman"

María Isabel Rojo, Laura Fernández, Nuria Cáveas y María Antonia Capiello, mujeres emprendedoras

"Hay que estar un poco loco para emprender". Son las palabras de Nuria Fernández, cofundadora de Deleitewear, la empresa premiada en la categoría HORECAS en la gala Premio Emprendedoras 2022 del Ayuntamiento de Madrid. Unos galardones que premian la labor de las mujeres que se atreven a llevar a cabo proyectos innovadores y, más importante aún, que se convierten en referente para que otras muchas sigan sus pasos incluso en sectores tan masculinizados como el de la tecnología y la ciberseguridad.

Eso es lo que hace, por ejemplo, María Isabel Rojo, CEO de Enthec Solutions, galardonada con el premio Emprendedora del Año. Rojo viene del mundo del hacking: "A los ocho años me regalaron un ordenador y me pareció mucho más divertido destruir el mundo que construirlo", cuenta entre risas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ahora pone todo su concomimiento al servicio de las empresas para ayudarlas a proteger su entorno digital de una forma diferente. Kartos, su herramienta de ciberseguridad, descubre toda la información que hay en Internet, en la Dark Web y la Deep web antes de que los cibercriminales puedan atacar a la empresa. "Antes, los entornos digitales de las empresas eran como castillos. Para proteger lo que había dentro se ponían murallas, fosos y todo tipo de seguridad. Pero no había nada que vigilara lo que pasaba fuera de esos muros. Pues Kartos es como una torre de vigilancia que busca qué filtraciones de información hay fuera y por donde puede atacar el enemigo".

Es algo más necesario aún desde que se impuso el teletrabajo. "Algunos de los ordenadores que se les dan a los trabajadores no están debidamente securizados. Entonces el trabajador los puede usar para cosas personales o para registrarse, por ejemplo, en Netflix y como la máquina está fuera del perímetro de seguridad, le pueden robar las credenciales. Así, la empresa le está dando las llaves de su castillo al ciberatacante", explica Rojo.

María Isabel Rojo recibe el premio Emprendedora del año 2022./ Ayuntamiento de Madrid

Se trata de vigilar todo lo que pasa fuera del entorno de la empresa pero que puede atacarla o convertirse en un ataque, por ejemplo, a los proveedores, ya que el 80% de ataques a las grandes corporaciones se producen a través de fallos de seguridad de sus proveedores. O los canales de Telegram, donde se comparten más de 100 bases de datos robadas de páginas de terceros cada día. Así, Kartos esnifa todo lo que pasa en canales de hacking, no en conversaciones privadas, lo que puede, incluso, según Rojo, abaratar los costes de la ciberseguridad.

'Upcycling', moda circular e integración social

Según Naciones Unidas el sector textil es el segundo que más contamina del mundo, uno de los que más contribuyen de forma negativa a la emergencia climática. Esto se debe a varios factores. Primero, a que el tejido contamina cuando se produce, pero también cuando se destruye, porque los residuos hay que quemarlos o enterrarlos contaminando el aire o el suelo del planeta. Segundo, por la imposición del fast fashion, moda muy barata que se produce muy rápido, de mala calidad y que obliga a comprar de nuevo más rápido aún, lo que aumenta exponencialmente los residuos.

Precisamente por eso, Nuria Cavia y su hija, Laura Fernández, han creado Deleitewear: "Laura ha estudiado diseño de moda, ha estado en Londres, en Berlín, en Ámsterdam y ha visto como funciona la industria del fast fashion y, desde luego, no se sintió cómoda. Yo, por mi experiencia siempre me he dedicado más a las relaciones institucionales y económicas y lo que sí sé es que cuando tú estas comprando algo muy barato es porque hay alguien que lo está confeccionando en condiciones poco dignas".

Por lo tanto, en esta start up de madre e hija hay dos objetivos claros: cuidar el medioambiente y dar trabajos dignos. "Se trata de reimaginar el residuo textil que deja el sector turístico. Son telas de mucha calidad, las cogemos por ejemplo de lavanderías de hoteles y las utilizamos para hacer upcycling, es decir las convertimos en uniformes, complementos, merchandising..Evitamos la doble contaminación: al evitar producir nuevos tejidos y al evitar que este residuo acabe siendo desecho" explica Nuria Cavia a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Para aportar su granito de arena a la integración social y trabajan en los talleres de APRAM, con quien Cavia había colaborado durante años como voluntaria, con mujeres que han sido víctimas de trata de personas y las forman en reciclaje y upcycling. También con artesanos que, antes, al llegar a España, tuvieron que dedicarse al top manta para sobrevivir.

Prenda de ropa suprareciclada por Deleitewear./ Cedida

Vino en lata

Así de simple y de complicada es la idea de negocio de María Antonia Capiello, fundadora de BE TOFF, una empresa que se dedica a enlatar vinos jóvenes de Rioja de vinicultores españoles, tanto tintos, como blancos y rosados. Parece sencillo, pero lo cierto es que no se había pensado antes. Pero, Capiello, después de trabajar 12 años en el sector de los licores, decidió lanzarse a la aventura durante la pandemia: "Soy amante del vino, pero también de la naturaleza, de cosas como ir a la playa, o a la montaña. Y en muchas ocasiones me apetecía llevarme vino, pero llevar la botella, el sacacorchos era un incordio".

Fue entonces cuando, en plena pandemia, Capiello comenzó a recorrer la península para llevar a acabo su idea de vino enlatado: "Me tocó investigar mucho, hay que saber enlatar el producto para que no se dañe. Tienes que saber de producción de vino, del proceso de enlatado, de exportaciones...Y luego toca romper la percepción que tienen las personas sobre la lata, que realmente no perjudica la calidad del vino, y te permite llevarlo a donde quieras", cuenta la fundadora de BE TOFF. Y, lo que tampoco fue fácil, fue abrirse camino en dos mundos tradicionalmente de hombres, el de la empresa y el de los licores. Aunque a estas alturas, en solo un año, ya ha conseguido vender más de 300.000 latas.

Vino enlatado TOFF./ Cedida

Emprender en femenino

"El sector de licores está liderado en su mayoría por hombres y en gran parte de los casos, al ver una mujer, te subestiman. Esto hace que te resten importancia cuando quieres llevar a cabo algún proyecto. En mi caso fue así: desde el principio tuve que demostrar que sabía a dónde iba y lo que quería. Tuve que volverme experta en todos los procesos para entenderme con enólogos, enlatadores, exportadores, distribuidores de licores y clientes, que en su mayoría son hombres", asegura Capiello.

Como bien recalcan todas las emprendedoras preguntadas por este medio, emprender siempre tiene muchísimas dificultades, pero, emprender siendo mujer, siempre tiene un punto más de complicación. Pero, como dice Cavia a, las cosas han mejorado mucho para la mujer en los últimos años. "Como baby-boomer he vivido en un época en la que la mujer pintaba poco, ahora se están recibiendo ayudas a la mujer en todos los mercados en los que no hay competencia perfecta, eso es una poyo y antes era inimaginable. Y la igualdad sigue avanzando, ahora pienso en cosa que nosotras aguantábamos y que ahora no, eso hace que estemos en un buen momento para la mujer".

Rojo lo ve día a día en el sector de la ciberseguridad. "Sigue siendo un sector muy masculinizado, pero la cosa está cogiendo auge, impulso, las chicas van teniendo cada vez más interés". Y para que aún más mujeres se unan a ese sector, Rojo sabe de los referentes, mujeres que, como ella, se han atrevido a emprender y que pueden ser un ejemplo para las demás. "Los referentes son importantes en general, yo cuando me lancé al emprendimiento no conocía a ningún CEO. Pero es verdad que si las mujeres vemos referentes femeninos, nos animamos más, asegura la CEO de Enthec Solutions.

Cavia es muy consciente de esto, tanto ella como Laura tuvieron un referente claro, "una chispa", como dice ella, su madre. "Hace ya más de 30 años mi madre era modista, tenía un negocio de corte y confección y daba trabajo digno a las mujeres del taller. Laura muchas veces la veía coser y ha sido su inspiración, su chispa". Por eso, sabe que "los referentes femeninos son importantes, piensas 'si ella ha podido, ¿por qué yo no?'".

De hecho, el objetivo de la CEO de BE TOFF ha sido precisamente ese, convertirse en un ejemplo para otras mujeres: "El propósito de mi marca es inspirar a mujeres y jóvenes a ser auténticos y a arriesgarse para lograr sus sueños. Yo quiero, junto a mi equipo, inspirarlos con mi ejemplo a que se atrevan a emprender", asegura en una entrevista a este medio.

Además, todas apuestan porque se facilitara emprender en el país: incentivar un tejido empresarial entre la gente joven, que hubiera foros en los que conocer a otros CEO, o en los que jóvenes que quieran montar su empresa puedan conocer a personas que ya han emprendido ese camino, que se aumentaran las ayudas o al menos que llegaran a tiempo...

¿Y el futuro?

Rojo lo tiene claro: "Lo queremos todo. Si ahora vendemos mucho quiero que vendamos muchísimo. Hablaba con un fondo de inversiones y les dije, 'nosotros vamos a por el unicornio', me contestaron que ahora lo que está de moda es el decacornio, y les dije 'pues también lo quiero'". Por su parte, Capiello lo tiene claro, buscan que sus latas se vendan en todo el mundo, "representando la calidad de los productos ibéricos", asegura Capiello.

En Deleitewear buscan algo quizás incluso más difícil: "Nuestra ilusión sería dar trabajo, contratar nosotros directamente e investigar mucho en todo lo que se no contaminar en el sector textil utilizar tecnología e ir avanzando. Si das un trabajo justo, el mundo es más justo", asegura Cavia.

Noticias relacionadas