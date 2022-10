Diecisiete empresarios con futuro para transformar España

23 Se lee en minutos Redacción

La semana pasada, la asociación que agrupa a los jóvenes empresarios en Cataluña (Aijec), otorgó sus premios, que ya han llegado a la edición número 29. Hay otras organizaciones similares en el conjunto del país porque emprender se ha convertido en una de las salidas para muchos jóvenes con iniciativa. Lo cierto es que en los últimos años ha cambiado el panorama empresarial y surgen personas de menos de 40 años cada vez más aficionadas a crear su propio negocio. En unos casos prueban, fracasan y lo dejan, pero en otros lo vuelven a intentar y persisten. De hecho, según los expertos en esta materia, el fracaso forma parte del proceso de aprendizaje para constituir un negocio.

Algo han tenido que ver en esa tendencia proyectos que hoy se han convertido en gigantes, como Google, Meta, Twitter y Apple, que han servido de ejemplo para quienes quieren ser dueños de su propio empleo. Y no digamos unicornios (compañías que superan la barrera de los 1.000 millones de dólares) como Glovo, Tiendeo, Hoy-Voy, Factorial... En estas páginas se recogen, prácticamente comunidad por comunidad, casos muy ilustrativos de jóvenes emprendedores que transformarán España.

Y es que el "talento joven es el principal motor de cambio de la economía, de la sociedad actual y de la del mañana", según dijo el presidente de Aijec, Rubén Sans, en el discurso que pronunció en la entrega de premios de este año. En su mensaje a los asistentes afirmó que la crisis ha encontrado a los jóvenes más preparados para el cambio y más digitalizados, y que la pandemia supone una oportunidad para que todas las pymes se modernicen, se hagan más eficientes y entiendan que la supervivencia de la empresa no está solo en la cuenta de resultados, sino también en intangibles como el equipo, la tecnología, la innovación y la formación.

"Hay que apoyar al emprendimiento desde todos los ámbitos, puesto que emprender es una opción empresarial más. Necesitamos impulsar la digitalización como eje transformador del tejido productivo, necesitamos más ayudas que lleguen a las empresas y que la Administración evite trámites innecesarios, y necesitamos que se cree un entorno que favorezca la creación de empresas y donde prevalezca la seguridad jurídica y la estabilidad", aseguró. De hecho, no es solo una forma de paliar un problema tan endémico en la economía española como el paro juvenil, sino una forma de generar empleo y riqueza.

El estudio de OBS Business School El informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020-2021 apunta esta tendencia de vocación empresarial creciente. El documento sitúa la edad media del emprendedor en 42 años y en la mayoría de los casos, el 72%, la motivación es la escasez de empleo, seguida de la intención de contribuir a generar riqueza (59,5%).

El capital para dar el primer paso sigue siendo un problema y hay un amplio campo para el nacimiento de firmas del denominado capital semilla, aunque también se ha avanzado bastante en este aspecto. El estudio mencionado recoge que para iniciar la actividad emprendedora sigue aumentando el porcentaje de emprendedores que recurren a los ahorros personales como capital semilla (del 58,5% en 2019 al 64,5% en 2020).

En todo caso, la tendencia a crear y poner en marcha negocios es creciente. Y un ejemplo es la propagación del espíritu emprendedor entre los jóvenes universitarios. Según los datos que arroja Guesss (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) sobre El espíritu emprendedor de los estudiantes universitarios, en España, más del 20% de los estudiantes tienen intención de emprender a corto o largo plazo. Este análisis recoge la opinión deunos 98.000 universitarios y universitarias de 75 centros de educación superior del país.

En la encuesta, si bien al finalizar los estudios la mayoría opta por ser empleado por cuenta ajena y solo el 13% por emprender, a más largo plazo, es decir, cinco años después de acabar la carrera, la proporción de quienes quieren iniciar su propio proyecto se eleva 10 puntos, hasta el 23,1%, según el mismo estudio.

Por comunidades también hay claras diferencias en la intención de emprender. En cabeza se sitúa la Comunidad Valenciana, con el 16,9% en el corto plazo y el 28,1% una vez transcurridos cinco años desde que se acaba la carrera. Le siguen Catalunya, con el 14,2% y el 25,6%; y Canarias, con el 14,5% y el 25,2%. En la parte más baja se sitúan La Rioja, con un 11,3% con intención de emprender solo acabar la carrera y el 17,9% cinco años después; Cantabria, con el 12% y el 18,4%, y la Región de Murcia, con el 11,8% y el 18,4%.

Esther García | CEO y cofundadora de Eneso Tecnología para la discapacidad Nada más terminar sus estudios en la Universidad de Málaga y establecer su primer contacto con el mundo laboral, Esther García lo tuvo claro: quería que su trabajo contribuyera, de alguna forma, a mejorar la vida de las personas. Junto con otros compañeros de universidad, esta granadina de 40 años, natural de Motril y que hoy es doctora en Ingeniería de la Telecomunicación, se dio cuenta de que había un mercado tecnológicamente desatendido: el de las personas con diversidad funcional. Corría 2010 cuando decidió fundar Eneso. Positiva y perseverante, tiene el objetivo de facilitar a este colectivo su comunicación con los demás, mejorar su autonomía y permitirle vivir experiencias sensitivas adaptadas a sus necesidades, mediante el diseño y la creación de espacios sensoriales. Y lo que para ella es más importante: hacerlo a precios bajos, al alcance de todos. Comenzó su andadura creando herramientas como un teclado de ordenador adaptado y un ratón que funciona con la mirada. Siguió con un software que elabora oraciones complejas después de que el usuario señale unos dibujos en la pantalla de su dispositivo electrónico. Satisfecha con su aportación a la comunidad, y convencida de que "cambia vidas", pretende continuar mejorando los productos de Eneso, que este año prevé alcanzar una facturación próxima a los 750.000 euros.

Alicia Asín | Cofundadora y consejera delegada de Libelium La libélula y el internet de las cosas Alicia Asín (Zaragoza, 1982) es la cofundadora y actual consejera delegada de Libelium, que se ha convertido en un auténtico referente mundial en el internet de las cosas (internet of the things, el llamado IoT) a través del diseño y fabricación de sensores inalámbricos. Esta tecnología permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incrementar la competitividad de las empresas y hacer la sociedad más democrática. La firma, cuyo símbolo es una libélula, nació en el año 2006. Creó la start-up junto con David Gascón a partir del proyecto final de carrera de este ingeniero informático sobre redes distribuidas, aunque su socio se desvinculó de la iniciativa el pasado año. En los 13 años de trayectoria dentro del sector tecnológico, Asín ha liderado un proceso de crecimiento continuo y consolidado generando empleo para más de 50 trabajadores. La compañía exporta el 90% de su facturación y ha desplegado su tecnología punta en más de 120 países de los cinco continentes. Como ingeniera informática, ha enfocado su carrera en cómo el internet de las cosas puede cambiar nuestro mundo en diferentes aplicaciones como las ciudades inteligentes, la agricultura de precisión, la digitalización industrial, el control del medio ambiente y hasta la salud de las personas.

Mariel Díaz | CEO y fundadora de Triditive Líder en fabricación aditiva en 3D Nacida en un pueblo minero de Colombia, Mariel Díaz completó sus estudios de ingeniería mecánica en la Universidad de Oviedo. En Asturias, su tierra de acogida, se animó a emprender y en 2016, con 26 años, fundó la start-up Triditive. Con base en Meres (Siero), la firma se dedica a la fabricación aditiva mediante impresión en tres dimensiones, una actividad con la que es líder en España y se ha convertido en un atractivo proyecto para inversores nacionales e internacionales. "Triditive se ha situado en el puesto número 3 de Europa en captación de inversión privada", destaca Díaz. Su caso de emprendedora es el paradigma de todo lo que se puede tener en contra para empezar: joven, mujer en un sector muy masculinizado y de además de origen latino. "Somos solo el 1% los ingenieros de Latinoamérica en la Universidad de Oviedo", reseña. Además, emprendió en una tierra, la asturiana, donde esto no es habitual y hay que empezar de cero en todos los aspectos. Con todo, anima a la gente a tirar adelante de sus proyectos, eso sí, con condiciones: "Hay que tener un punto romántico y atrevido. Somos gente que nos gusta el riesgo. Y luego también hay que estar muy convencido. Aparte de contar con recursos económicos, hay que tener conocimiento, mucho tiempo y mucho empeño", concluye Díaz.

Vicky Pinar | Fundadora de La vida mola ”Mujeres reales” detrás de la marca Maricastaña ha cumplido siete años este 2022 dando el salto desde el local con el que nació en Palma este proyecto tan personal de Vicky Pinar (Madrid, 1986) y su pareja y cofundador, el mallorquín Sergio Gamisans, hasta Barcelona, en la calle de Bonaire. Su tienda de ropa, complementos y decoración del hogar suma 54.000 seguidores en Instagram, donde Pinar y el resto de su equipo -son 10 personas en total- desfilan de manera desenfadada con sus modelos porque querían "mujeres reales" detrás de la marca. La emprendedora, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid en Ingeniería informática, ganadora del premio eWoman Negocio on line 2017, explica que con la pandemia de covid empezaron a hacer vídeos con los que buscaban ser "cercanos y divertidos". Su empresa nació sin elaborar antes un estudio de mercado -"hicimos todo lo que no había que hacer"- y encontraron el local perfecto, en la plaza de la Mercè, para un público local. Sin prisa pero sin pausa, "y siempre buscando el equilibrio entre tiempo y dinero", siguen vistiendo la vida "de color y buen rollo" para "toda esa gente molona a la que le gusta despuntar del rebaño". Ya cuentan con su propia marca de ropa, La vida mola.

Guacimara Cabrera | Fundadora de Dromemilk Leche de camella ‘gourmet’ Guacimara Cabrera, gerente del centro de rescate y conservación de flora y fauna Oasis Wildlife Fuerteventura, lleva toda la vida rodeada de camellos de raza canaria. Sus padres le inculcaron hace más de 35 años el amor por esta especie con tan solo cuatro cabezas en su granja y hoy, con más de 400, está a punto de dar el pistoletazo de salida al proyecto Dromemilk, en el que lleva trabajando intensamente hace más de siete años. La iniciativa, que empezará a rodar en diciembre, se centra en la comercialización de la leche de camella y productos derivados en restaurantes y puntos estratégicos del archipiélago, como aeropuertos y hoteles. La empresaria quiere dar a conocer este alimento que ya en Europa se vende como producto gourmet con precios que superan los 80 euros por litro.

Cabrera es la única productora de leche de camella en España, por lo que su idea es expandirse por la cuenca mediterránea, pero lo quiere hacer con precios más asequibles para que más gente pueda disfrutar de los beneficios de este producto. “Es la leche más parecida a la materna, tiene muchas vitaminas y, además, es baja en grasa y carece de lactosa", explica. Esta joven empresaria se ha abierto camino en un sector desconocido y, a pesar de recibir ofertas de todas partes para comprarle los camellos, siempre ha apostado por “explotar esta oportunidad de oro”.



Susana Rodríguez | CEO de Cantabria Labs Creativa, inconformista y muy ágil Innovación, emprendimiento y cercanía. Estos son los tres valores que enarbola Susana Rodríguez, consejera delegada y directora general de Cantabria Labs desde 2018, para revolucionar el presente y el futuro de España. "Para mí es una exigencia como líder conseguir que nuestra empresa siga teniendo un enfoque inconformista que llevamos a la gestión y con el que intentamos, siendo una compañía mediana, tener a la vez los beneficios en impacto y escala de las firmas grandes, y en agilidad y creatividad de las pequeñas", argumenta. La compañía perteneciente a la familia Matji consiguió una facturación de 240 millones de euros en 2021 y distribuye al año 30 millones de productos dermatológicos a más de 80 países. Estas cifras, asegura Rodríguez, requieren más innovación de la que pueden desarrollar. "Contribuimos a equilibrar esa balanza colaborando con universidades, incorporando talento, cooperando con doctores y creando premios de innovación", desgrana la CEO de Cantabria Labs. Así, sin pretender revolucionar España en conjunto, Rodríguez aspira a contribuir a que el país "sea pionero en desarrollar sistemas de organización que lo posicionen en vanguardia en las industrias de más futuro".



Hugo Ortega | Director general de Alta Pavina Castilla y León Cultivo ecológico y mucho frío De la Borgoña francesa a una zona de altitud cerca de la Ribera del Duero. Este es el trayecto que ha hecho, de la mano de Alta Pavina, la variedad de uva pinot noir, una fruta que es delicada incluso en su zona autóctona. Esta bodega con origen en Valladolid, que produce cerca de 200.000 botellas anuales y factura cerca de 700.000 euros, además, apuesta por el cultivo ecológico; de hecho, pronto todos sus viñedos lo serán. El 60% de su producción está destinado a las mesas de más de 20 mercados de todo el mundo. Dos hermanos, Diego y Hugo Ortega ambicionaban impulsar un concepto distinto, una variedad de uva que, entre otras cosas, necesita mucho frío, un elemento que encuentra en las 30 hectáreas en un páramo cerca de La Parrilla, un pequeño pueblo de la provincia vallisoletana, ubicado a casi 300 metros de altura. La pinot noir acapara el 70%-80% de la producción de esta bodega y su buena adaptación permitirá ampliar los viñedos a un ritmo de entre cinco y 10 hectáreas al año, hasta alcanzar alrededor de 800.000 metros cuadrados, con el objetivo de producir un millón de botellas al año. El verdejo, el tempranillo y el cabernet sauvignon son otras de las variedades que producen.

Gabriela de la Fuente | Cofundadora de Sabiotec Fauna sana, garantía de bienestar Gabriela de la Fuente, de 34 años, fue una de las investigadoras que, en 2014, dio un paso adelante para fundar Sabiotec. Es la empresa que lidera desde entonces y que da forma real a investigaciones que se gestaron en el seno de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la mano de un grupo de estudiantes de ciencias medioambientales. Inquieta y emprendedora, De la Fuente y sus ocho socios tienen un objetivo claro: mejorar la salud animal, para que repercuta de forma positiva en la salud humana. Parte de la base de que, previniendo enfermedades en la fauna, se evita que lleguen a las personas a través de la cadena alimentaria. Y, evitando las muertes de los animales, también se mejora la economía de los ganaderos. Su estrategia consiste en seguir investigando para diferenciarse de los demás. La aportación científica de los seis investigadores que forman Sabiotec, con sede en Ciudad Real, permite patentar productos y herramientas, de forma que solo ellos los puedan comercializar. Ambiciosa, es muy consciente de que solo la exclusividad les hará crecer en facturación y, consecuentemente, les permitirá hacerlo también en plantilla. Y poder expandirse hacia países tanto europeos como africanos, asiáticos y americanos.

Jordi Romero | CEO y fundador de Factorial Jordi Romero (Barcelona, 1986) ha conseguido simplificar el día a día de miles de pequeñas y medianas empresas sintetizando montañas de papeleo en unos pocos clics. Lo que le ha acabado convirtiendo en el consejero delegado y cofundador del nuevo unicornio catalán. El éxito de Factorial, que este mes ha cerrado una nueva ronda de financiación y ya vale más de 1.000 millones de dólares (unos 999 millones de euros), está en automatizar un servicio esencial para las empresas y hacerlo a bajo coste. Un software de gestión de recursos humanos con el que 7.000 compañías se ahorran al menos 30 horas semanales en gestiones. Romero fundó Factorial en 2016, junto a los ingenieros informáticos Pau Ramón y Bernat Farrero. Aunque no fue hasta 2019 cuando esta plataforma despegó y empezó a acumular volúmenes de negocio suficientes para levantar rondas de financiación. La eclosión de este proyecto llegó tras pasar Romero una década en empresas emergentes que exploraban los productos de consultoría. Primero fundó JRDV, firma especializada en desarrollo de software de aplicaciones web para empresas. Y luego pasó por la start-up Redbooth, también especializada en desarrollar programas de gestión.

Enrique Riquelme | Fundador y presidente de Grupo Cox Energy El sol que cotiza al alza Con apenas 20 años, cuando la gran recesión ofrecía su peor cara, Enrique Riquelme Vives (Cox, 1989) probó suerte al otro lado del charco. Recaló en Panamá, donde en 2010 creó el Grupo El Sol, empresa que terminó siendo la mayor proveedora de arena para la UTE encargada de las obras de expansión del Canal de Panamá. Sin embargo, por aquel entonces ya tenía claro que el futuro pasaba por las energías renovables y, en particular, por la solar fotovoltaica. Empezó a poner los cimientos de Cox Energy, que fundó en 2014 y que, actualmente, opera en Chile, México, Panamá, Colombia, el Caribe, España y Portugal con tres líneas de negocio claras: generación de energía, comercialización de electricidad 100% renovable y autoconsumo. Con Cox Energy América, empezó a cotizar en la Bolsa Institucional de Valores de México en 2020, y en cuestión de semanas también saldrá a bolsa en España a través de Cox Energy. Hace año y medio, sonó con fuerza para disputarle a Florentino Pérez la presidencia del Madrid. Las elecciones se adelantaron y los tiempos no lo permitieron, pero tiene claro que lo volverá a intentar. De momento, confiesa este alicantino, su prioridad es «seguir trabajando en los megavatios». ¿El objetivo? Seguir creciendo en Europa y América Latina, y llegar a los 2.500 megavatios de aquí a 2025 en España.





José Quesada Rodríguez | CEO de Solardrone Drones para reparar fotovoltaicas Cuando José Antonio Quesada estudiaba Ingeniería Aeronáutica en Madrid, el mundo de los drones le fascinó y decidió construir uno con un tren de aterrizaje formado por cuatro pelotas de tenis. Tras acabar la carrera, volvió a Trujillo (Cáceres), un municipio rodeado de plantas solares. Allí se dio cuenta de que las averías de los módulos fotovoltaicos tenían que resolverse una a una, andando, en instalaciones con miles de ellos. Inspeccionar una planta podía durar meses. Ahora con su empresa, Solardrone, se tardan tres días como mucho. Gracias a una tecnología disruptiva fruto del talento extremeño, se ha conseguido dividir por 10 el costo del mantenimiento de una fotovoltaica. Los galardones desde su descubrimiento se le acumulan. El funcionamiento es sencillo. Un piloto vuela el dron sobre la planta fotovoltaica y registra datos del espectro infrarrojo y del visible. La información se procesa y con ella se redacta un informe completo y exacto de dónde se encuentran los fallos en el huerto solar, evitando así que se pierda energía potencialmente aprovechable. Empresas punteras de toda España confían en este sistema, que ya ha analizado medio millar de plantas fotovoltaicas. Actualmente, Solardrone está en pleno proceso de internacionalización, para lo cual ha abierto una ronda de captación de inversores.

Yanina Hallak | CEO de Uarx Space De Vigo al Ariane 6 europeo RAMI no es solo el Reliable and Advanced Mission Injector de Uarx Space, la compañía con base en Nigrán que impulsa Yanina Hallak (Buenos Aires, 1984). Rami también es su pequeño, de tres años. Madre y emprendedora, esta argentina llegó a Galicia por un proyecto vinculado a los CubeSats de la Universidad de Vigo y, tras enamorarse de nuestra tierra, optó por lanzarse al mundo corporativo. Experta en el sector satelital, con formación como ingeniera aeronáutica (Universidad Tecnológica Nacional) y aeroespacial (California Polytechnic State University-San Luis Obispo), su proyecto -ahora consolidado como un potente referente a nivel nacional e internacional- vio la luz en 2020, en medio de una pandemia que no evitó su éxito.

Potente destacada -viene de estar en el NewSpace Economy Congress 2022 organizado por la Generalitat de Catalunya-, su empresa es la única española elegida por la European Space Agency para volar en el cohete Ariane 6. Ahí, en un despegue programado para el cuarto trimestre de 2023, talento femenino y joven convergerán, continuando un inspirador vuelo de largo recorrido: «Si queremos ver más mujeres referentes en el ámbito tecnológico, es necesario invertir», manifiesta Hallak, que forma parte de Empresarias Galicia, Women In Aerospace e Inspiring Girls España.





Andrea Barber | Consejera delegada y cofundadora de RatedPower Algoritmos para gigantes solares Hace poco más de un año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una gira por Estados Unidos llena de reuniones con primeros espadas de gigantes tecnológicos y colosos de los fondos de inversión. Le acompañaron ejecutivos de cinco start-ups españolas con las que quería mostrar la pujanza emprendedora nacional y servir de gancho para captar inversiones. En ese avión viajaba Andrea Barber (Madrid, 1986), consejera delegada y cofundadora de RatedPower, una tecnológica que por entonces se había hecho ya un hueco en el gran negocio de las energías renovables. Fundada en 2017, RatedPower ha desarrollado un software puntero para automatizar el diseño de grandes plantas de energía solar de principio a fin. Lo que antes requería un trabajo de varias semanas, el programa en la nube pvDesign lo hace en apenas unos minutos, y de él se valen ya más de 1.400 clientes de 170 países, entre ellos auténticos gigantes globales de las energías verdes. Tras ese viaje, a RatedPower le empezaron a llover las ofertas de compra. Finalmente, El mes pasado se cerró la venta de la compañía a Enverus, una tecnológica norteamericana del sector energético. Barber seguirá al frente de RatedPower tras la absorción y ocupará el cargo de vicepresidenta de la división verde Power&Renewables de Enverus.





Anastasia Zayats | CEO de Start Play La aventura de inventar juegos Anastasia Zayats es una actriz nacida en Ucrania hace 28 años que vive en Murcia desde los 8. Estudió en la Escuela de Arte Dramático y, además de hacer teatro, ha trabajado en algún capítulo de célebres series televisivas como Vivir sin permiso. En febrero de 2020, un mes antes de que se desencadenara el coronavirus, lo dejó todo para abrir un negocio de escape room, en el que combina su experiencia interpretativa y su afición a los enigmas para convertir a los espectadores dispuestos a participar en el juego en "detectives al más puro estilo de las novelas de Agatha Christie que deben investigar un crimen" o en científicos obligados a resolver misterios para desentrañar los secretos de la historia. La pandemia le llevo a reinventar su idea para adaptar las historias que propone en sus juegos a otros públicos, como los visitantes del Museo de la Huerta de Alcantarilla, a los que explica cómo eran la vida y las costumbres de los antiguos habitantes de la Vega del Segura enseñándoles a descifrar las claves secretas que van encontrando en el interior de una vieja maleta. También representa sus aventuras en restaurantes y está a punto de abrir un local. Su objetivo es "hacerle vivir al jugador algo que no ha vivido nunca".

Eduardo Azanza | Director general de Veridas y Das Nano Identidad digital autorizada Uno de los aspectos más críticos del mundo digital es verificar la propia identidad. Saber fehacientemente quién es quién en las transacciones telemáticas permite evitar fraudes, ahorrar desplazamientos innecesarios y agilizar los procesos. Esa es la premisa que tenía en mente Eduardo Azanza (Pamplona, 1976), amante del ciclismo y profeta de las nuevas tecnologías, cuando decidió fundar Veridas junto a BBVA. La empresa de Pamplona es referente mundial en soluciones de inteligencia artificial, con aplicaciones como la identificación biométrica. "Hemos desarrollado reconocimiento facial, de voz y validación de documentos de identidad", explica el directivo. Hacerse cliente de un banco con un selfi, acceder a un estadio de fútbol sin pasar por el portero, recibir la pensión por voz o alquilar una moto en menos de un minuto son algunas de las funciones que permite su tecnología. Just be you es su lema, porque solo es necesario mostrarse como uno es, cuenta el emprendedor pamplonica. BBVA, CaixaBank, Cabify, Acciona Mobility, administraciones públicas y 60 clubes deportivos forman parte de su larga lista de clientes. La empresa, constituida en 2017, prevé cerrar con una facturación de 16 millones de euros este año.

Eduardo Fierro | Fundador de Kuvu Tecnología para dos generaciones Emprender con propósito social. Esa fue la motivación compartida por Eduardo Fierro, de 29 años, para lanzar al mercado la start-up Kuvu junto a Jon Fernández, de 25 años, y Haize Trueba, de 26, en Bilbao en 2019, el año prepandemia. Estos tres integrantes de la generación milenial vieron un filón en lo que le falta a estudiantes y jubilados. «Los segundos tienen casa en propiedad y los primeros disponen de poco dinero para destinar al alquiler. Decidimos lanzar una plataforma para ponerlos en contacto», explica Fierro. De esta manera, estudiantes de máster y doctorado pueden acceder a alquileres asequibles. No obstante, el camino no ha sido fácil. «Al principio, el mercado no entendía nuestra propuesta. El emprendimiento social todavía tiene que abrirse. Tuvimos que trabajar mucho, hemos podido contar con ayuda del Gobierno vasco, pero el emprendimiento en España es muy difícil», recalca Fierro. En 2019 empezaron con 330 propietarios que ofrecían su casa en Bilbao. Tras tres años en marcha, la empresa ya se ha extendido a Madrid y Barcelona y ha alcanzado una facturación de más de 44.000 euros. Para 2022 la previsión es llegar a los 100.000 euros en ventas y extenderse a otros países de Europa.

Carlos Tarragona | Fundador de SpectralGeo Una gestoría digital para pymes Carlos Tarragona es consultor agrícola y está especializado en agricultura de precisión, una rama técnica que persigue mejorar la eficiencia de los cultivos. Con 34 años, en 2016. decidió dejar su empleo en una empresa del sector para lanzarse a la piscina y poner en marcha su propio proyecto en compañía de su mujer, Heidi Moreno. Ese fue el inicio de SpectralGeo, que actualmente cuenta con 12 empleados y una facturación de 500.000 euros. "El campo es un sector muy tradicional y al principio los agricultores no entendían muy bien lo que les ofrecíamos", explica Tarragona. Desde La Rioja, ayudan a agricultores de todo el territorio nacional, desde viñedos riojanos hasta cultivos en las islas Canarias. La empresa es capaz de realizar estudios que permiten optimizar la utilización de las parcelas agrícolas gracias a la teledetección y los satélites. Desde el monitoreo de posibles plagas mediante el uso de drones hasta predecir cómo de abundante va a ser la cosecha para que sus clientes pueda planificar mejor sus ventas son algunos de los servicios que pueden ofrecer. "El centro de nuestra propuesta es la investigación y la innovación para mejorar un sector tan tradicional como es el sector agrícola", concluye Tarragona.

