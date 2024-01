Qué fue de… Ángela Carrasco, la cantante que protagonizó junto a Camilo Sesto la versión española de ‘Jesucristo Superstar’

Muchos españoles pusieron el grito en el cielo cuando Camilo Sesto compró los derechos de la ópera rock Jesucristo Superstar, después de verla en Londres, para poderla producir y protagonizar en el teatro Alcalá Palace de Madrid. El montaje, donde se despojaba a Jesús de Nazaret de su divinidad para vestirlo como un hippy y convertirlo en una estrella de rock, recibió las amenazas de los Guerrilleros de Cristo Rey y tardó varios años en obtener el visto bueno de la censura franquista. Sin embargo, se estrenó con bastante éxito a principios de noviembre de 1975, apenas unos días antes de la muerte del caudillo, y abrió camino a la producción de musicales en nuestro país.

Dicen que el autor de Vivir así es morir de amor invirtió todos sus ahorros en la obra, que sufrió durísimas críticas de los sectores más conservadores durante los cuatro meses que estuvo en cartel. Según Marta García Sarabia en su libro Ópera rock: la pasión de Camilo Sesto, en las puertas del Alcalá Palace “se agolpaban grupos detractores que incluso rezaban plegarias arrodillados, pidiendo por la salvación de las almas tanto de espectadores como de artistas”. Al mismo tiempo, añade, “la musicalización de los textos e incorporaciones sonoras no codificadas por el público, conducía directamente al afloramiento de intensas sensaciones, imprimiendo en el espectador una contundente carga emocional”.

La polémica obra contó con la participación de artistas con oficio como Ángela Carrasco, a quien pusieron verde por encarnar a una María Magdalena que lucía escote y toqueteaba a Jesús de Nazaret. “Nací y crecí rodeada de música, con un padre que era un genio de la guitarra y una madre que cantaba lindísimo”, contó en una ocasión la de República Dominicana, que ya desde bien pequeña soñaba con alcanzar la fama. “Toda la familia amaba la música, pero, si te soy sincera, creo que la que más interés mostraba era yo. Por eso con siete años ya estaba haciendo mis primeros pinitos y con trece grabando la sintonía de un anuncio de refrescos en televisión”.

Azafata en TVE

A los 16 años se instaló en Madrid con la excusa de estudiar decoración y diseño, pero ya entonces tenía bastante claro que lo suyo era el mundo de la farándula. En 1974 salió del anonimato de la mano del productor y realizador Valerio Lazarov, que la contrató para ser una de las tres azafatas de su programa de TVE ¡Señoras y señores! —las otras dos eran Norma Duval y Carmen Platero—. Carrasco ascendió al poco a presentadora oficial del espacio, y no mucho más tarde superó una prueba para formar parte del elenco de la versión española de Jesucristo Superstar, el proyecto que la descubrió como cantante.

Ángela Carrasco junto a Camilo Sesto. / INSTAGRAM

“No cabe duda de que [la obra] fue mi espaldarazo profesional”, reconocería ella misma. “Camilo me eligió cuando ya estaban repartidos los papeles y dijo: ‘O es ella o es ella'. Y a partir de entonces, todo fue magia. He tenido momentos muy felices, pero no puedo decir que todas las etapas de mi vida hayan sido felices. He comprendido, con el paso de los años, que es ley de vida tener tristezas para tener alegrías”. En Jesucristo Superstar se fraguó una amistad entre Carrasco y Sesto, quien no solo grabó junto a ella canciones como Callados (escrita por él mismo), sino que también compuso los temas de la mayoría de sus discos y se embarcó en varias giras musicales con su colega.

Después de que se desatara una oleada de Jesusmanía entre la sociedad de la época, la actriz y cantante hizo un breve parón en su carrera para convertirse en madre de su primer hijo, Elvis —el segundo, Billy, vendría al mundo en enero de 1984—. Algunas revistas aseguraron en su día que ambos alumbramientos hicieron más fuerte su relación de amor con Ramón Socías, economista de profesión y la persona con quien comparte su vida desde que tenía 13años. “El secreto para llevar tantísimos años juntos se basa en el amor y la falta total de envidia”, ha confesado al respecto.

Concursante de GH Vip

A principios de los 80, Carrasco apareció en un par de películas y regresó al teatro con un papel protagonista en la comedia musical My Fair Lady, adaptada al castellano por Juan José Alonso Millán. Ya a finales de esa misma década se instaló en Miami, donde, aconsejada por su casa discográfica, intentaría enfocar su carrera musical hacia el mercado latinoamericano. Durante los siguientes años grabó algunos discos que cosecharon éxito en América, y en 2001 asumió el reto de volver a subirse a los escenarios españoles para interpretar La magia de Broadway, una obra del productor Luis Ramírez que recopilaba canciones de musicales míticos como Jesucristo Superstar, Evita, o Los Miserables.

Luego se convirtió en concursante de la primera edición de Gran Hermano VIP, de donde pronto fue expulsada por la audiencia. “Aquí trabajan quienes editan y promocionan sus discos, y no todos los artistas vamos por ahí”, respondió cuando le preguntaron por lo olvidado que estaba su trabajo en el país que la acogió. “En España, por culpa de los ayuntamientos, ha desaparecido una figura muy importante para ciertos artistas: el empresario de actuaciones. Cuando los ayuntamientos empezaron a ofrecer actuaciones gratis porque ellos corrían con los gastos, aunque fueran elevadísimos, esa figura se fue al traste. Y ¿qué futuro tenemos los artistas como yo sin ellos? Aunque sea cinco euros, hay que cobrar una entrada".

Galardonada por su carrera en los Grammy Latinos de 2015, la artista de 72 años también quiso transmitir todo lo aprendido a nuevos talentos a través de su academia de teatro musical, que se vio obligada a echar el cierre con la llegada de la pandemia. En los últimos tiempos, ha dado varias entrevistas para promocionar tanto el estreno de la serie de Atresplayer Camilo Superstar como el lanzamiento de su último trabajo discográfico, titulado Él y yo. En alguna de ellas ha dejado caer que, si bien no está pensando en la retirada, sí desea tomarse las cosas con más calma.