Rosalía desvela el truco (y todos los productos que se pone) para lograr unos labios extra carnosos

Los labios de Rosalía son muy populares en TikTok. / INSTAGRAM

Rosalía es fan del clean look, el maquillaje buena cara o 'cara lavada'. Ir maquillada pero que no lo parezca mucho. Ella misma ha explicado en varios tutoriales que ha grabado para una conocida revista de moda. "Empecé a maquillarme cuando tenía 13 años. Siempre me gustó mucho el maquillaje", contó a Vogue, donde tiene dos vídeos con sus consejos beauty: una rutina de belleza de 21 pasos (del uso del gua sha para preparar la piel a la gomina Giorgi para las cejas) o un make up ligerito en tonos rosas.

Pero si hay algo que no 'perdona' la diva catalana es llevar bien maquillados los labios. Los suyos son carnosos de natural, pero aún los sublima más con el maquillaje que se aplica.

La usuaria de TikTok Bea de Olives subía hace cinco días un vídeo implorando que alguien le explicara cómo se maquilla los labios Rosalía, porque le encantan. "Es una cosa que me obsesiona desde hace años -dice la joven de Barcelona-, sobre todeo desde su último tour [el de 'Motomami']. Y es que tiene unos labios impecables siempre, y yo quiero saber qué se pone".

"Necesito este lip combo; lo necesito", explica la chica, a la que le llama mucho la atención las fotos que ha visto de Rosalía, en la playa o en el río, "que no lleva maquillaje, pero sí se hace los labios... ¡y le queda espectacular!". "Si alguien lo sabe, por favor, que lo diga, que lo llevo buscando desde hace un montón de meses", implora.

El 'lip combo'

Lo que seguro no esperaba Bea es que entre las repuestas a su vídeo estuviera la de la mismísima Rosalía, que además le lista, uno por uno, todos los productos que utiliza para tener esos resultados:

"Hola cari, es cold brew de nyx + earth dust d byredo + benetint en el interior + cualquier gloss que te guste y todo bien 'blendeado' [mezclado]", contesta Rosalía.

El primer producto es un delineador labios de Nyx, y el tono que usa Rosalía es el Cold Brew, un chocolate oscuro, para más señas, el número 55 (que cuestaq 4,50 euros).

Noticias relacionadas

A continuación, Rosalía se aplica un lápiz de labios de la firma Byredo, en un tono 'polvo de tierra', un 'nude' "pálido con un matiz amarillo. Un acabado satinado para reflejar la luz y ampliar el color", afirman en su página web. ¿Su precio? 45 euros.

Después, un clásico de Benefit, el Benetint, que Rosalía aplica en el interior de los labios. Se trata de una fórmula líquida de "colorete líquido de pétalo de rosa original que colorea las mejillas y los labios con total transparencia durante horas resistiendo a todos los besos". Cuesta 41,99 euros.