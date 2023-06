El campo es un complemento para muchos urbanitas, pero no una alternativa para vivir tras la pandemia

Mundo rural. Foto de archivo de un pueblo de la Guareña, en Zamora. / Andrea San Martín

La evolución demográfica en España tiene vertientes positivas, como el incremento de la esperanza de vida o el crecimiento generalizado de la población en el siglo XXI, según señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Aunque también tiene aspectos negativos, como la despoblación (principalmente de las áreas rurales). La crisis del coronavirus y la dura experiencia del confinamiento llevó a muchos urbanitas a plantearse una vida en el campo, donde los espacios son más amplios y se está rodeado de naturaleza. Pero, ¿realmente se ha ido la gente a los pueblos?

Entre 2018 y 2021 la tendencia de mudarse de la ciudad al campo ha sido positiva si atendemos a compraventa de fincas rústicas que, según datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP), en el primer semestre de 2022 alcanzó la mejor cifra desde 2008.

De hecho, el avance y la mejora en las redes de telecomunicaciones en las zonas rurales ha fomentado que los perfiles urbanitas de entre 30 y 50 años se sientan atraídos, ya que no necesitan desplazarse hasta la oficina para realizar su jornada laboral. Eso mejoraría su calidad de vida. De las 57.000 personas que se han trasladado a municipios de menos de 5.000 habitantes en 2021, “el 46% tiene menos de 35 años”, según los datos del Miteco.

FADEMUR reclama la aprobación de un Estatuto de las Mujeres Rurales. / Tierra de Campos

Un sendero hacia el futuro

Tras la crisis sanitaria y gracias al incremento de fondos europeos destinados a las zonas rurales se ha puesto el foco en los pueblos. Pero surge una pregunta. ¿Hay tendencia a empadronarse en municipios con menos de 5.000 habitantes en busca de un futuro en la zona rural?

"Actualmente nos encontramos ante un proceso de cambios socioeconómicos que con mayor o menor intensidad afecta a la relación medio rural y al entorno urbano, ya que vivimos en un proceso de civilización global donde las tecnologías de la información y comunicación hacen extensivos los cambios de forma rápida", explica María José Mulero de Caso, coordinadora del proyecto de cooperación en la asociación colectivo para el desarrollo rural de tierra de campos y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos (Tesorera) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Las causas son diversas. Desde la gran movilidad para las relaciones profesionales y personales, la hiper conectividad, que nos acerca la realidad rural y la integra en lo urbano, la autenticidad y el valor de las cosas genuinas hasta la valoración del medio rural que está en continua innovación y lidera nuevas actividades relacionadas con las tendencias emergentes de la economía.

Por su parte, el sociólogo y politólogo Roberto-Luciano Barbeito expone a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el éxodo urbano hacia el campo es un hecho temporal estrechamente relacionado con la pandemia y que tras este periodo vuelve el despoblamiento. "Los trabajadores en tiempos de pandemia regresaron al campo debido a la libertad de movimiento de manera temporal con carácter general. La fuga hacia el campo ha sido temporal", sostiene.

"Ahora continúa la tendencia del proceso de urbanización, especialmente en Europa, en la que los pueblos pierden población. De hecho, el campo se urbaniza y cada vez está más al servicio de la ciudad marcado por el estilo de vida. "Parte del mundo agrario se pone al servicio de la ciudad como suelo residencial", agrega el experto.

En resumen, el campo, mientras no tenga servicios propios suficientes de calidad, no podrá recuperarse. La zona rural es un complemento de la vida urbana para muchos urbanitas, pero no una alternativa.

Éxodo urbano. / pictusphotography Vecteezy

En todo caso, investigadores de la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) consideran que aún es pronto para determinar si los movimientos ciudad-campo o campo-ciudad a raíz de la pandemia se debieron a un hecho meramente puntual o, por el contrario, tienen algún tipo de continuidad. Los últimos datos del INE indican que este tipo de fenómeno se ciñen al año 2022, y la Estadística de Variaciones Residenciales se refiere al 2021, año aún afectado por las condiciones de la pandemia. De tal modo que aún falta información consolidada relevante como para dar una respuesta precisa, señalan los expertos del departamento universitario.

Desafíos poblacionales

Los saldos migratorios entre comunidades más positivos durante el primer semestre de 2022 se dieron en Comunidad Valenciana (2.570), Comunidad de Madrid (1.435) y Andalucía (769). Por el contrario, Cataluña (–1.468), País Vasco (–1.209) y Extremadura (–757) presentaron los saldos más negativos. Según la 'Estadística de migraciones. Provisionales primer semestre 2022 y definitivos 2021', del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de España aumentó en 182.141 personas durante la primera mitad del año y se situó en 47.615.034 habitantes.

El análisis del Miteco sobre las variaciones residenciales en la última década, recogidos por RTVE, en los pueblos se ha invertido la tendencia que se dio entre 2011 y 2017, cuando tuvieron un saldo residencial negativo de más de 100.000 personas. En estos últimos cuatro años han ganado 115.805 personas originarias de otras ciudades españolas, a los que se suma el saldo positivo de la inmigración desde el extranjero (casi otras 100.000 personas).

El pasado 24 de marzo se celebró una sesión informativa sobre el Programa Campus Rural, en el marco de la Semana de la Administración Abierta. / Miteco

Programa 'Campus Rural'

El Ministerio de Transición Ecológica en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha puesto en marcha una iniciativa que permite a los universitarios de cualquier titulación oficial realizar prácticas formativas en entornos rurales. Tanto académicas, curriculares y extracurriculares, en municipios de menos 5.000 habitantes o núcleos rurales por debajo de ese umbral para incentivar la reconexión emocional y laboral y favorecer el crecimiento económico de las zonas rurales. El objetivo de este proyecto es reconectar a los estudiantes universitarios con el territorio a través de prácticas de inmersión rural en zonas en riesgo de despoblación.