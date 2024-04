Gruconsa rompe con la RFEF: deja sin instalar 20 puertas en la Ciudad Deportiva de Las Rozas y le reclama 105.600 euros

El CEO de Gruconsa, Alfonso Oliva, investigado en la parte del caso supercopa que analiza contrataciones presuntamente irregulares de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de la etapa Rubiales, contestó el pasado lunes a una comunicación anterior del ente federativo en la que éste rescinde "cualquier relación mercantil" para recordar una deuda por algo más de 105.600 euros que aún tienen con ellos y reclamarán por vía judicial.

Como consecuencia de este cese de las relaciones comerciales entre ambos, la Federación había dejado sin efecto "cualquier cargo o mandato" en relación con los presupuestos aceptados hasta el momento.

La empresa que expresa su "asombro y disconformidad" con la decisión de la entidad ahora dirigida por Pedro Rocha y responde a través de un burofax ,al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en el que se desvela un nuevo negocio entre ambas entidades para la mejora de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Las Rozas (Madrid). La rescisión de los contratos afecta a la instalación de 20 puertas en este complejo, que deberían haber sido colocadas el pasado 1 de abril.

Tras estallar la operación brody que ha revelado la relación entre la empresa que reformó La Cartuja y la Federación, así como los registros e imputaciones por parte de la Guardia Civil, Oliva comunica a la RFEF que no se va a completar el proyecto y reclaman información para saber "cómo proceder para la entrega" de los materiales que ya pagó la Federación por adelantado.

"Gruconsa se reserva todas las acciones que en Derecho proceda que pudiese derivar, en su caso, de los perjuicios que esta situación nos está generando a nuestro patrimonio y nuestra reputación empresarial", añaden, en alusión a la rescisión de los contratos realizada por el actual cuadro directivo. Mantienen que nunca han tenido relación mercantil alguna, sino actuaciones concretas derivadas de determinadas obras, y otros proyectos que "no se llegaron a formalizar" y de los que rechaza puedan derivarse consecuencias penales.

En relación con las obras en Las Rozas, según la información contenida en el burofax, el presupuesto es de fecha 12 de septiembre del pasado año -dos días después de la dimisión de Rubiales-, y responde a un informe de deficiencias encargado a la empresa tras una inspección del Ayuntamiento de Las Rozas en la Ciudad Deportiva.

Sobre las consecuencias que puede tener la no adecuación de estas instalaciones a lo señalado en dicho informe, Gruconsa se manifiesta no competente. Es en relación con este encargo que reclaman los 106.625 euros que aún no han cobrado de la Federación.