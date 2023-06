Willy Toledo y Santiago Segura se enzarzan por Hacienda: "No he robado a nadie"

Willy Toledo y Santiago Segura.

Santiago Segura y Willy Toledo han discutido en Twitter a raíz de la información publicada en primicia en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por la confirmación de la deuda de más de 827.000 euros del creador de la saga Torrente con Hacienda. Segura, que ya habría pagado ese dinero hace años, según ha explicado él mismo, ha perdido recientemente el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional, que ha confirmado que, efectivamente, sí que tenía que pagar esa cantidad por haber compensado de forma irregular las bases imponibles negativas de su productora Amiguetes.

A cuenta de esto, y mostrando unas capturas de pantalla de la información publicada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Willy Toledo, que compartió el panorama cinematográfico con Segura a principios de los 2000, ha decidido criticarle públicamente: "Lo tiene todo y le sobra de todo pero no es suficiente y quiere más. La codicia".

Lo tiene todo y le sobra de todo pero no es suficiente y quiere más.

La codicia. pic.twitter.com/DBhADrsqKa — Guillermo Toledo (@guillermoTM1959) 26 de junio de 2023

A este tuit, que ya ha sido visto por más de 130.000 personas, Segura respondía: "Mi admiración a este señor como actor, es infinita, como persona no tanto. Os enseñaría un mensaje de WhatsApp suyo agradeciéndome que denunciara en televisión el veto laboral que sufría... para ahora decir, por un titular que ha leído (en la misma prensa de la que tan poco se fía en otras ocasiones) que llevo 'años robando a España'. En fin...".

"No he robado a nadie"

A partir de ahí, ambos actores iniciaron un cruce de mensajes en el que, además de comentar el contenido de la sentencia de la Audiencia Nacional, también se lanzaron alguna acusación. Willy, por ejemplo, llegó a decir de sí mismo, en clara referencia a Segura, que él se consideraba a sí mismo una persona "regulera", pero no un "ladrón".

Por su parte, Segura respondió: "No he robado a nadie y ni siquiera 'debo' nada. Ese dinero se proveyó en 2016, cuando un inspector decidió que los asesores no habían aplicado correctamente una norma. Como ellos pensaban que sí, se litiga con Hacienda, y los juzgados deciden. Siento mucho que estés tan equivocado".

Sabe bien que ser un ladrón y un defraudador en un país en el que el poder lo ostentan ladrones y defraudadores, no le pasará factura. Son impunes. Él seguirá llevándoselo crudo y a mi me volverán a intentar vetar por denunciarlo. Al tiempo.

Tengo una noticia,: no lo conseguirán — Guillermo Toledo (@guillermoTM1959) 28 de junio de 2023

A esto, Willy respondía que "echar los muertos a los asesores era de primero de defraudador". Un argumento con el que concluyó, al menos, la primera parte de la discusión, que se ha ido repitiendo con el paso de los días desde que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA publicase la información el pasado lunes día 26. "Ha intentado robar casi 900.000 euros del dinero público de todos".

"Te joderá a ti pagar impuestos..."

Dos días después, y tras zanjar, a priori, la conversación en Twitter, Segura entró a comentar una nueva declaración de Toledo, que respondió a un tuit asegurando que el creador de Torrente "sabe bien que ser un ladrón y un defraudador en un país en el que el poder lo ostentan ladrones y defraudadores, no le pasará factura. Son impunes. Él seguirá llevándoselo crudo y a mi me volverán a intentar vetar por denunciarlo. Al tiempo".

"Willy, el poder lo ostenta ahora un gobierno de izquierdas, no puedes, de verdad, llamar a todo el mundo ladrón y defraudador, es decir, sí puedes porque puedes hasta cagarte en la virgen como sueles hacer, hay libertad de expresión. Pero en este país, afortunadamente la mayoría de ladrones y defraudadores están en la cárcel. Y llámame si alguien te veta por insultarme en un tuit, que ya me encargo de decirle que eres un muy buen actor (aunque paranoico)", aseguró Segura, que también se enzarzó en otra discusión de Twitter con el periodista Antonio Maestre, al que llegó a amenazar con denunciarle si insinuaba que había cometido un fraude.

Te jodera a tí pagar impuestos, a mi me parece necesario.

A mi me jode que me acusen de no pagarlos cuando no es cierto.

El dinero de la litigacion de la que habla la prensa está provisionado desde hace SIETE años 🤦🏻🤷🏻 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 28 de junio de 2023

Ante las respuestas de otros tuiteros anónimos, Segura, que es uno de los productores más exitosos del cine español de las dos últimas décadas y que estrena una nueva película a principios de julio, se defendía diciendo que lo que le molesta es que le estén acusando de algo que no es cierto: "Te jodera a tí pagar impuestos, a mi me parece necesario. A mi me jode que me acusen de no pagarlos cuando no es cierto. El dinero de la litigacion de la que habla la prensa está provisionado desde hace SIETE años".

Noticias relacionadas

Una ocasión que aprovechaba nuevamente Willy para sembrar la duda: "Recurriste una primera sentencia para no pagar (tan necesario que te parece pagar impuestos) y ahora la Audiencia Nacional te dice que nanai. Te han obligado a pagar lo que intentaste robar, tan simple como eso."

Segura, por su parte, zanjó el tema defendiéndose: "Yo no he “intentado robar” nada Willy. Te lo he explicado ya varias veces. Aunque veo que además de pesado y maleducado eres poco de escuchar o entender. Así que voy a dejar de perder tiempo contigo… que te vaya bonito (o que te vaya como te mereces). Perdón, rectifico… que te vaya muy bien. Eso es lo que realmente deseo. Mucha suerte con la película de Rodrigo".