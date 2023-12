El abogado palestino Raji Sourani escapa de Gaza tras sufrir un segundo ataque

Raji Sourani primero sufrió el bombardeo de los F-16 israelíes contra su casa en Gaza, que quedó destruida. Era octubre, la tercera semana de la guerra. Hace unos días, un segundo ataque contra un bloque de viviendas junto al que él se encontraba encendió todas las alarmas en su entorno. Amigos y miembros de las ONG internacionales con las que trabaja este jurista le advirtieron de que lo mejor sería que abandonara la Franja. Su histórico activismo legal en defensa de las víctimas palestinas de la ocupación israelí le convertía en un posible objetivo. Sourani ha llevado centenares de casos tanto en los tribunales hebreos como en la Corte Penal Internacional de La Haya. No quería abandonar la Franja, donde ha vivido toda su vida, para no contribuir a una nueva "Nakba" o expulsión, asegura. Pero finalmente cedió y, "con la ayuda de amigos", consiguió atravesar el paso gazatí de Rafah camino de Egipo, para ponerse a salvo junto a su mujer y su hijo.

"Me atacaron dos veces, es un milagro que hayamos sobrevivido y que sigamos respirando", explica el abogado palestino a este diario por teléfono desde Egipto. "He vivido toda mi vida bajo el régimen israelí: prisiones, torturas, guerras. Pero nunca había visto algo como lo que está ocurriendo ahora. No tiene precedentes. Traspasa todos los límites. Hay miles de personas descomponiéndose bajo los escombros".

Abogado de derechos humanos

Sourani no es un abogado cualquiera; es uno de los más prestigiosos de Palestina. Ha recibido premios como el llamado Nobel alternativo (Right Livelihood), el Robert F. Kennedy a los Derechos Humanos o, más recientemente, el premio internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Dirige el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), que documenta e investiga vulneraciones de derechos humanos y ofrece ayuda legal a víctimas, y que ha contado con la ayuda en forma de subvenciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de Exteriores.

Su organización y otras como Al Haq fueron clave en el proceso que desembocó en la apertura de una investigación por los crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados en la Corte Penal Internacional en 2021. Esa investigación está ahora en marcha y dispone ya de un equipo dedicado a su desarrollo, como adelantó este periódico. A esa vía se han sumado ahora también medio millar de abogados internacionales, liderados por el francés Gilles Devers, que piden que se abra una investigación contra Israel por presuntos crímenes de guerra y genocidio.

Huida de Gaza

"Trabajar desde allí en estas condiciones era misión imposible, un lujo", se lamenta. "Están disparando contra todo: viviendas, calles, torres de edificios, el sistema de aguas residuales, centrales eléctricas, hospitales, ambulancias... Lo están destruyendo por completo". Asegura que la guerra no le va a hacer cejar en su empeño. "Nada ha cambiado en ese sentido. Esa es nuestra espina dorsal: conseguir justicia para las víctimas", asegura.

Sourani ha cargado con anterioridad contra el actual Fiscal general de La Haya, Karim Khan, por su inacción en el caso abierto por su predecesora. "Si con 30.000 muertos [la cifra actual oficial es de 15.523] no actúa, entonces es que debe de haber algo que yo desconozco y no estoy considerando. Khan ha secuestrado la Corte Penal Internacional y está seleccionando los casos de forma política", asegura.

En las últimas semanas, sin embargo, el británico Karim Khan ha reactivado, tras el estallido de esta última guerra en Gaza, el caso abierto desde hace dos años sobre posibles crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en los conflictos en los territorios ocupados desde 2014, cometidos tanto por el Ejército israelí como por Hamás y otros grupos armados palestinos.

Khan advirtió en noviembre al Ejército israelí, en una rueda de prensa desde el paso de Rafah en Egipto, de que tendría que justificar todos y cada uno de los ataques a objetivos civiles, porque estos están protegidos por el derecho internacional, salvo en casos muy concretos. También cargó contra los crímenes que podría haber cometido Hamás en sus ataques del pasado 7 de octubre contra Israel, en los que murieron al menos 1.200 personas.

Este mismo domingo Khan ha visitado la capital palestina, Ramalah, donde se ha reunido con el presidente Mahmoud Abbás y víctimas del conflicto. "La pena es enorme. Mi mensaje es claro: esta es una investigación abierta y que es una prioridad para mi oficina. Avanzamos con determinación, a buen ritmo, pero basados en pruebas sólidas, y no movidos por la emoción", ha asegurado en un vídeo en X (antes Twitter). También se ha reunido con las familias israelíes de los secuestrados o de víctimas de Hamás.

"Colegios, hospitales, mezquitas no pueden ser bombardeadas. Se deben aplicar siempre los principios de distinción, precaución y proporcionalidad [...] No puede permitirse que haya que amputar a niños sin luz ni anestesia", ha añadido el Fiscal de La Haya.

Tras escapar de Gaza, Sourani y el PCHR que dirige podrán contribuir a que se investiguen esos presuntos delitos.