España discrepa y muestra su "malestar" por la decisión de suspender las ayudas de la UE a Palestina

España no está de acuerdo con la decisión de de la Comisión Europea de suspender la ayuda de cooperación de la UE a Palestina como represalia por el ataque del grupo islamista Hamás a Israel, informan fuentes diplomáticas. La medida por sorpresa, anunciada en su cuenta de X (antes Twitter) por el comisario europeo de Vecindad y Ampliación Olivér Varhely, ha causado malestar en el Gobierno español.

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación telefónica con el comisario para trasladarle su desacuerdo con esta decisión, que no conocían los ministros de Exteriores. Ha solicitado al Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, que esta medida sea incluida como punto en el orden del día en el Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario de mañana martes a las cuatro de la tarde.

Oliver Varhelyi, ha confirmado que el bloque congela "de forma inmediata todos los pagos previstos" y que está revisando todos los proyectos en marcha. Sigue así los pasos de Austria, mientras que Alemania ha informado de que está revisando sus compromisos de cooperación.

Esa ayuda se entrega a las autoridades de Ramalah (capital de Cisjordania y sede de la Autoridad Nacional Palestina) o a las Naciones Unidas y ONG, nunca al grupo islamista Hamás, que Gobierna la aislada Franja de Gaza.

La UE financia con esa ayuda, que ha decrecido considerablemente en los últimos años, los gastos en salarios, pensiones y sanidad en los territorios palestinos ocupados ilegalmente por israel, además de llevar a cabo proyectos en la Jerusalén Este palestina. También contribuye a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA), que se encarga de mantener escuelas, hospitales y servicios básicos en los campos donde llevan décadas viviendo centenares de miles de palestinos tras su expulsión por el Ejército israelí.

