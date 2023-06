El motín de Wagner en Rusia pone a Putin a la defensiva dentro y fuera del país

Las imágenes de las fuerzas de la Guardia Nacional desplegadas en Moscú traen recuerdos de los turbulentos años tras la caída de la Unión Soviética y del intento de golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov de 1991. Vladímir Putin ha sacado a soldados y policías a las calles de la capital y ha establecido puestos de control. Una exhibición de fuerza tras la revuelta de los mercenarios de la Wagner en la ciudad de Rostov-on-Don, la localidad donde se encuentran los cuarteles generales del Distrito Militar Sur que presuntamente controlan. El carismático e histriónico líder de la Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha amenazado con marchar hacia la capital con sus 25.000 hombres, a modo de protesta por la marcha de la guerra en Ucrania y los presuntos ataques del Ejército regular ruso contra sus hombres. Un Putin hierático ha recogido el guante y ha anunciado que lo va a perseguir, por “clavar un puñal por la espalda a Rusia”.

Significant Movement of Russian National Guard and Military Forces have been observed in the Capital City of Moscow with reports that Checkpoints have begun to be erected near the Kremlin and State Duma Building. pic.twitter.com/PByXBbflGq