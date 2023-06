Zelenski ve la rebelión de Wagner como "la evidencia" de debilidad de Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este sábado que la rebelión del grupo de mercenarios Wagner contra el ejército y las autoridades rusas pone de manifiesto la “debilidad” de Rusia y la deriva autodestructiva que habría tomado el país al lanzar su invasión a gran escala de Ucrania.

“La debilidad de Rusia es evidente”, dijo Zelenski en su primera reacción pública a los acontecimientos en el país vecino. “Cuanto más tiempo mantenga Rusia a sus tropas y a sus mercenarios en nuestras tierras más caos, dolor y problemas se creará a ella misma”, añadió el jefe del Estado ucraniano.

Zelenski acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, sin mencionarlo por su nombre de “elegir el camino del mal” y de "destruirse a sí mismo" al hacerlo.

Everyone who chooses the path of evil destroys himself. Who sends columns of troops to destroy the lives of another country and cannot stop them from fleeing and betraying when life resists. Who terrorizes with missiles, and when they are shot down, humiliates himself to receive…