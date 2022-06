Rusia dice controlar las "áreas residenciales" de Severodonetsk mientras los combates se intensifican

Los combates se complican en Severodonetsk, Ucrania, donde Rusia clama nuevos avances. / EFE/EPA/STR

Los combates en Severodonetsk, bastión clave para el control de la región ucraniana de Lugansk, entran en una fase decisiva tras anunciar Rusia que controla las "áreas residenciales" de la ciudad, donde permanecen aún unos 10.000 habitantes.

"Las áreas residenciales de Severodonetsk han sido completamente liberadas", dijo este martes en una reunión con la plana mayor del Ejército el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

Combates en zona industrial

El ministro ruso aseguró que aún hay combates en la "zona industrial" de la urbe, que antes de las acciones bélicas llegó a tener más de 100.000 habitantes, y "las localidades adyacentes". Según Shoigú, a día de hoy Rusia controla el 97 % de la región de Lugansk, algo que han reconocido las propias autoridades locales.

El representante en Rusia de la separatista república popular de Lugansk, Rodión Miroshnik, también dijo hoy en su canal de Telegram que toda la zona residencial de Severodonetsk ha sido "liberada" y "limpiada" de tropas ucranianas. "Fueron expulsados casi totalmente de la zona industrial, se han escondido en (la planta de) Azot", según Miroshnik.

De acuerdo con la fuente, las fuerzas ucranianas también "se han atrincherado en el aeropuerto" de Severodonetsk, desde donde efectúan ataques con artillería.

Ucrania no da por perdida la ciudad

Pese al anuncio ruso sobre avances en Severodonetsk, las autoridades ucranianas no dan por perdida la urbe y aseguran que la lucha sigue. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del país afirmó hoy en su cuenta de Facebook que los enfrentamientos armados continúan librándose calle por calle con pérdidas en ambos bandos. También el gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Gaidai, aseguró que "el enemigo continúa el asalto de Severodonetsk", donde no cesan los combates.

El alcalde de Severodonetsk, Oleksandr Striuk, afirmó este martes que las tropas ucraninaas están haciendo todo lo posible para mantener sus posiciones en esta ciudad situada en el este del país, donde la situación sigue siendo muy complicada. "Nuestras tropas mantienen las posiciones, pero los combates no cesan", dijo Striuk a la televisión ucraniana.

El regidor de Severodonetsk aseguró que los rusos han concentrado muchas fuerzas y artillería en la ciudad, que tiene una gran importancia estratégica para el control de Lugansk. También el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) recoge en su análisis que Severodonetsk es ahora escenario de intensos combates, que no permiten conocer la situación real en el terreno.

Consolidar el control

El ISW también destaca los esfuerzos de Moscú para consolidar el control sobre los territorios ocupados en Ucrania, donde ha comenzado la entrega de pasaportes rusos a los ciudadanos. Así, las autoridades prorrusas de Jersón, en el sur de Ucrania, volvieron a sugerir hoy la posibilidad de la celebración de un referéndum sobre la integración en Rusia.

"Pienso que lo más probable es que se celebre un referendo de autodeterminación en el territorio de la región de Jersón, y la siguiente etapa será la celebración de elecciones regionales, para luego trabajar en la legislación", dijo un representante de las autoridades títeres instaladas por Moscú.

También en Zaporiyia, región ucraniana controlada en su mayoría por fuerzas rusas, las autoridades afines a Moscú confirmaron este martes que la celebración de una consulta popular sobre la adhesión a Rusia es algo que "se discute". A la vez, según fuentes locales, "primero hay que liberar la ciudad de Zaporiyia con todos sus habitantes".

Piden mayor respaldo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este martes más ayuda occidental para derrotar a Rusia "en el campo de batalla".

En una entrevista al diario británico "Financial Times", el mandatario ucraniano dijo que su Gobierno no estaba dispuesto a aceptar un "estancamiento" del conflicto, ya que el objetivo es recuperar el control sobre todo el territorio ocupado por Moscú. "Nosotros superamos a los rusos en motivación, pero perdemos en equipos y por eso no podemos avanzar", dijo. Mientras ese equipo no llegue, agregó, Ucrania se verá obligada a pasar tiempos "difíciles" con muchas "bajas y sufrimientos".

Al comentar las declaraciones de algunos políticos de Occidente sobre la necesidad de un alto el fuego, Zelenski enfatizó que ningún pacto puede ser alcanzado a espaldas de Kiev. El líder ucraniano opinó también que las sanciones que han sido impuestas hasta ahora a Moscú "no han influido mucho" en el Kremlin y pidió aumentar más la presión, en particular, a través de un embargo total a las importaciones de petróleo y gas.

Noticias relacionadas