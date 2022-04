¿Cuántos refugiados ha dejado ya la guerra de Ucrania?

⏳ Esta noticia se actualiza periódicamente con la última información disponible

La guerra de Ucrania sigue con su imparable escalada de cifras funestas. El número de ucranianos que ha abandonado el país ya se acerca a los 5 millones de refugiados previstos por ACNUR en las semanas previas. Concretamente, el último balance proporcionado por ACNUR eleva la cifra a 4.934.415 de personas. A ellos hay que sumar unos 6,5 millones de desplazados internos para un total de alrededor de 11 millones de personas movilizadas, más de una cuarta parte de la población de Ucrania, según la ONU.

Muchos de estos desplazados son personas especialmente vulnerables, "mujeres embarazadas y lactantes, personas mayores, con discapacidades, enfermedades crónicas y personas directamente afectadas por la violencia", señala la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM). Concretamente, más del 53% de los desplazados internos son mujeres, lo que eleva la preocupación de las organizaciones humanitarias por el riesgo de trata y explotación sexual.

"Seguimos profundamente preocupados por el impacto en los civiles atrapados en las ciudades del este, noreste y sur de Ucrania, entre ellas Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Izyum, Donetsk, Mykolaiv y Mariúpol", declaró ayer el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric. "La magnitud del sufrimiento humano y del desplazamiento forzoso debido a la guerra supera con creces cualquier previsión del peor caso", ha añadido António Vitorino, el director general de la OIM.

Desde que se inició la invasión de Ucrania, más de 1,5 millones de niños han tenido que huir del país, según ha podido verificar Unicef. Además, alerta el organismo para la protección de la infancia de la ONU, la guerra supone una "amenaza inmediata para la vida y el bienestar de los 7,5 millones de niños y niñas".

Entre los niños que salen de Ucrania, muchos de ellos no están acompañados o han sido separados de sus padres o familiares. Esos niños, advierte Unicef, "corren un mayor riesgo de violencia, abuso y explotación"; riesgos que se multiplican cuando son trasladados a través de las fronteras. Asimismo, no hay que olvidar a los "niños y niñas que no pueden escapar", aquellos que padecen alguna enfermedad o discapacidad, o que se encuentran bajo la tutela de instituciones.

Con casi 2.780.913 de desplazados provenientes de Ucrania, Polonia se ha convertido en poco tiempo en uno de los países de acogida de refugiados más grandes del mundo. La embajadora polaca ante la ONU, Krzysztof Maria Szczerski, ha declarado al respecto que "Polonia ha visto de primera mano las dramáticas consecuencias humanitarias de la guerra y seguirá admitiendo refugiados con espíritu de solidaridad, independientemente de su nacionalidad, raza o credo religioso".

Otras 743.880 personas han huido a Rumania; 423.852 a Moldavia; 461.539 a Hungría; y 337.311 a Eslovaquia, mientras que otros se han trasladado a Rusia (522.404) o Bielorrusia (23.469). “Estamos orgullosos por la notable resiliencia de los refugiados [...], y por la extraordinaria hospitalidad de las autoridades y comunidades de acogida”, ha afirmado Raouf Mazou frente al Consejo de la ONU este jueves, al mismo tiempo que pedía más apoyo para paliar una crisis humanitaria que se espera que en breves supere los 5 millones de refugiados y que está poniendo a prueba "las capacidades de los países vecinos".

Tal y como señala ACNUR, además de quienes han tenido que huir, más de 12 millones de personas se han visto afectadas en las zonas más golpeadas por la guerra dentro de Ucrania y necesitan ayuda humanitaria y protección. La situación humanitaria en ciudades como Mariupol y Sumy es "extremadamente grave, y los residentes se enfrentan a una escasez crítica y potencialmente mortal de alimentos, agua y medicamentos".

Según denuncia la ONU, de estos 12 millones de personas necesitadas en Ucrania, la ayuda humanitaria solo ha llegado a 2,1 millones; mientras que el "llamamiento urgente de la ONU de 1100 millones de dólares para Ucrania está ahora financiado en un 64 %".

La OMS ha conseguido verificar este domingo seis informes adicionales de ataques a instalaciones sanitarias en Ucrania. "Hasta el 20 de marzo, la Organización Mundial de la Salud ha verificado 52 ataques contra la asistencia sanitaria en 25 días. La agencia señala que esta cifra supone más de dos ataques al día, y subraya que la situación es, por supuesto, inaceptable y que la atención sanitaria siempre debe estar protegida", declaró el portavoz de la ONU.

