Muere a los 97 años Henry Plumb, expresidente del Parlamento Europeo

El expresidente del Parlamento Europeo Henry Plumb ha fallecido este viernes a los 97 años, según ha informado en redes sociales su propia fundación, que no ha detallado la causa del deceso.

"Nos entristece el fallecimiento de nuestro fundador, Lord Henry Plumb. Un hombre notable y una gran figura de los tiempos modernos, su incansable trabajo para mejorar la suerte de la industria (agrícola) continuó con su fundación hasta los 97 años", ha trasladado el ente en su perfil de Twitter.

“Today British farming has lost one of its greatest ever advocates and the NFU has lost its greatest ever President.”



