La invasión rusa de Ucrania ya ha provocado más de tres millones de refugiados

Más de tres millones de personas han salido de Ucrania desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el 24 de febrero el inicio de una ofensiva militar, según Naciones Unidas, que considera este éxodo el más rápido desde la Segunda Guerra Mundial.

El director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino, ha lamentado este hito: "Tres millones de vidas arrancadas. Tres millones de mujeres, niños y personas vulnerables separados de sus seres queridos".

3 Million people have fled #Ukraine following the invasion. 3 Million lives uprooted. 3 Million women, children and vulnerable people separated from their loved ones. We need an immediate cessation of hostilities. pic.twitter.com/HvxbtiVdc0

La necesidad de quedarse a combatir para la población masculina ha provocado que sean en gran medida mujeres y niños quienes huyen de Ucrania. De hecho, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) estima que ya son 1,5 millones los niños que han escapado de la guerra.

We have now reached a mind-boggling 1.5MILLION children who have been forced to flee #Ukraine. That's around 55 children every minute of this war. Or very close to one child becoming a refugee every single second since war started!! 😔 pic.twitter.com/3mmrnvGnbl