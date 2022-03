Un periodista estadounidense muere en un ataque ruso cerca de Kiev

Fuerzas rusas habrían matado a un periodista estadounidense que hacía colaboraciones con 'The New York Times', Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, según ha informado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

El periodista de 51 años, fallecido por un disparo, no ha sido la única víctima, otro reportero ha logrado sobrevivir y ha sido trasladado a un hospital.

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ