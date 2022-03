El ataque de Rusia a la torre de telecomunicaciones de Kiev deja al menos cinco muertos

Las autoridades ucranianas han acusado este martes al Ejército ruso de haber atacado con un proyectil la torre de telecomunicaciones de Kiev, la capital de Ucrania. Al menos cinco personas habrían muerto y otras cinco han resultado heridas en el bombardeo, según informó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano en su página de Facebook.

Así lo ha trasladado el asesor del ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, quien ha publicado un mensaje en su canal de Telegram en el que adjunta un vídeo y una foto en los que se aprecia una columna de humo en el lugar donde se alza la torre.

"Los nazis de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin acaban de atacar la torre de televisión de Kiev. Odio", ha añadido Gerashchenko.

Como resultado de este presunto ataque ruso, se han registrado problemas puntuales en la transmisión de televisión, si bien por el momento no se han confirmado víctimas mortales, según apunta la agencia ucraniana UNIAN.

Las autoridades de Ucrania han denunciado a primera hora de este mismo martes un ataque aéreo contra un edificio administrativo situado en la principal plaza de Járkov, la segunda ciudad más poblada del país.

Más tarde, el Ministerio de Defensa de Rusia ha alertado de que se está preparando una serie de ataques de "alta precisión" contra instalaciones de la Inteligencia ucraniana en Kiev.

"El enemigo está atacando la capital. La torre de televisión ha sido dañada por dos misiles, según las primeras informaciones", informó la administración estatal de la ciudad de Kiev. La subestación que suministra electricidad a la torre, así como el hardware de la misma televisión, han sido alcanzados y dañados.

Russians are destroying the Kyiv TV Tower.

They are trying to cut us off from communications. pic.twitter.com/ppi264K5Jf