¿Hasta dónde va a llegar la guerra de Rusia contra Ucrania?: dos expertos, 10 respuestas

Karel Lanoo: Es difícil de saber, pero Ucrania es un país enorme. ¿Cómo se ocupa un país así? Hay que apoyar a Ucrania y, si Rusia ataca, que haya tantas víctimas rusas que haya un debate en el país sobre la guerra. Pero no sé lo que va a ocurrir.

Julio Guinea: Evidentemente quiere un Gobierno títere. Es de manual. No me extrañaría lo más mínimo que un ex agente de la KGB como Putin opere como lo hacía la URSS al principio de la guerra fría.