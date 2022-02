Ucrania pide "medidas devastadoras" y aislamiento para Rusia

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió hoy a la comunidad internacional imponer "sanciones devastadoras" a Rusia y aislarla "en todos los formatos" tras el inicio de la operación militar rusa contra su país. "El mundo debe actuar inmediatamente. El futuro de Europa y el mundo está en juego. Esta es la lista: sanciones devastadoras contra Rusia ahora, incluyendo (la desconexión de) SWIFT, el total aislamiento de Rusia, en todos los formatos", publicó en su cuenta de Twitter.

The world must act immediately. Future of Europe & the world is at stake. To do list:



1. Devastating sanctions on Russia NOW, including SWIFT

2. Fully isolate Russia by all means, in all formats

3. Weapons, equipment for Ukraine

4. Financial assistance

5. Humanitarian assistance