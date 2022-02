Biden confirma que EEUU ha matado al nuevo líder del Estado Islámico en una operación militar en Siria

El presidente de EEUU, Joe Biden, confirmó este jueves que en la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria la pasada noche fue eliminado el líder del Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

"Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista (...) gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi", anunció Biden en un comunicado.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme