Cinco días bajo bombas en las principales ciudades de Yemen dejan 68 muertos y un apagón de Internet

Yemen despierta con decenas de muertos y un apagón de las telecomunicaciones. Tres bombardeos de la coalición militar liderada por Arabia Saudí han caído sobre un centro de detención de la ciudad de Saada la mañana del viernes. Al menos 68 personas han muerto y docenas han resultado heridas al norte del país. Además, el servicio de Internet se ha detenido en el país a causa de los ataques aéreos de la coalición al edificio de telecomunicaciones controlado por los hutís en Hudayda.

Los yemenís llevan cinco días bajo las bombas en las principales ciudades del país. A principios de la semana, los insurgentes lanzaron drones sobre Abu Dabi, provocando la muerte de tres personas. Desde entonces, la coalición militar encabezada por los saudís ha iniciado una virulenta campaña contra puestos clave de los hutís que se ha llevado por delante a los civiles como sus principales víctimas. Según Save the Children, los ataques de este viernes se han cebado sobre los niños y los migrantes, dos de los colectivos más vulnerables que acoge el país.

We can’t reach out to any of our beloved ones in Yemen after #saudi/#UAE airstrikes hit the Telecom company in #hudaidah. This is concerning as air strikes have intensified during the last days targeting civilians incl. children in #Sanaa #hudadah