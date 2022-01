Sassoli, hospitalizado desde hace dos semanas por problemas "serios" en su sistema inmune

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, lleva dos semanas hospitalizado por complicaciones "serias" tras una disfunción de su sistema inmune, informó este lunes su portavoz, Roberto Cuillo, quien avanzó que todas sus actividades próximas han sido canceladas.

"El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha estado en el hospital en Italia desde el 26 de diciembre. La hospitalización fue necesaria por una complicación seria debido a una disfunción en su sistema inmune. Como resultado, todas las actividades oficiales del presidente han sido canceladas", dijo su portavoz en un comunicado.

Pese a que el socialdemócrata italiano, de 65 años, lleva más de dos semanas ingresado, esta información no había trascendido hasta hoy. Sassoli contrajo una neumonía el pasado mes de septiembre que le obligó a ingresar en un hospital de Estrasburgo (Francia) para obtener tratamiento y, aunque recibió el alta una semana después, continuó su recuperación en su país natal y estuvo más de dos meses ausente de la actividad de los plenos en las reuniones de octubre y noviembre, así como de la cumbre europea de octubre.

Sassoli volvió de nuevo a dirigir una sesión plenaria de la Eurocámara en noviembre, cuando agradeció a los vicepresidentes, líderes de grupo y secretariado de la institución que continuaran con el trabajo parlamentario en su ausencia desde mediados de septiembre.

El Parlamento Europeo elegirá la próxima semana a un nuevo presidente en su sesión plenaria en Estrasburgo, si bien el relevo no tiene que ver con el estado de salud del italiano y estaba previsto por haber llegado al ecuador de la legislatura. La popular maltesa Roberta Metsola es favorita para hacerse con el cargo.

Tras conocerse que Sassoli se encontraba de nuevo en el hospital, varios políticos han reaccionado en las redes sociales para mostrar su preocupación y apoyo, entre ellos el comisario económico, también socialista italiano, Paolo Gentiloni, que ha publicado un breve "Con David" en su perfil de Twitter. El líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber, le deseado en nombre del grupo parlamentario y del suyo propio una pronta recuperación y "mucha fuerza en estos difíciles momentos". "Te tenemos a ti y a tus seres queridos en el pensamiento", ha añadido.

"Toda mi comprensión por el difícil momento que está atravesando el presidente Sassoli y su familia", ha escrito en italiano la vicepresidenta maltesa de la Eurocámara y favorita para tomar el relevo de la presidencia de la institución la próxima semana, Roberta Metsola.

