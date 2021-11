Golpe de Estado: restituido el primer ministro de Sudán tras alcanzar un pacto con los militares

Militares y civiles de Sudán han firmado este domingo un acuerdo para poner fin a la crisis política desatada por el golpe de Estado del pasado 25 de octubre que ha supuesto el regreso de Abdalá Hamdok al cargo de primer ministro, después de tres semanas de negociaciones.

Hamdok, que estaba en arresto domiciliario desde la asonada, ha hecho hoy su primera aparición pública en el Palacio Presidencial de Jartum junto al líder militar y presidente del Consejo Soberano, Abdelfatah al Burhan, y ambos rubricaron los 14 puntos del documento.

"Cada vez que llegamos a un punto sin retorno, logramos como sudaneses redirigir nuestro país hacia el camino correcto", ha dicho Hamdok en un discurso tras la firma, en la que también estaba presente el vicepresidente del Consejo soberano, el general Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemedti).

"Se cancela la decisión de Al Burhan de destituir al primer ministro del periodo transitorio", dice el último punto del documento rubricado, en el que también se exige "la liberación de todos los detenidos políticos" desde el golpe de Estado.

Sudan’s ousted Prime Minister Abdalla Hamdok is on board with an agreement reached with the military in the early hours of Sunday that will reinstate him to power, Reuters reports, citng a source close to him.https://t.co/R4spBH3PHu pic.twitter.com/2SlGXGmeEo