Un muerto y varios heridos en un tiroteo durante una fiesta universitaria en EEUU

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la noche del sábado al domingo durante una fiesta de bienvenida en la Universidad Estatal de Grambling, en Luisiana, en el este de Estados Unidos.

Los disparos comenzaron en torno a las 1.15 horas en los jardines del campus de la universidad, ha explicado una portavoz del centro educativo, Tisha Arnold, en declaraciones a la cadena CNN.

Varias personas resultaron alcanzadas por las balas, incluido el fallecido, que al parecer no era estudiante de la universidad. Un estudiante del centro fue atendido en el mismo lugar por heridas no mortales, ha indicado Arnold.

"En el momento del incidente había una fiesta de bienvenida en el Centro de Cenas McCall. Todos los presentes se escondieron y pudieron salir cuando la Policía de la Universidad informó de que no había peligro", ha añdido Arnold. Por el momento no se ha identificado a ningún sospechoso.

La Policía Estatal de Luisiana ha abierto una investigación y se han anulado todas las fiestas de bienvenida y las clases del lunes, ha informado la propia universidad en Twitter.

GramFam, now the is the time to be Unapologetically Unified as we rally to comfort one another after this morning’s incident. The campus has been cleared for normal operations, however, homecoming events scheduled for 10/17 have been canceled along w/classes on 10/18. pic.twitter.com/eTI0ssCOgI