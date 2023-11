DIRECTO | Más de 40 marchas claman este sábado en toda España contra la violencia machista

Un vestido rojo por cada mujer asesinada: "Da miedo sentirse reflejada en alguien que ya no está"

Por supuesto que la ayudan a sanar, pero en los actos llora mucho, y no es la única. No hay para menos. Las primeras veces sentía que cualquier día iban a colgar un vestido rojo por ella. "Y da miedo sentirse reflejada en alguien que ya no está". Lo explica Alba, una de las mujeres más jóvenes del colectivo Vestits Vermells, de la localidad barcelonesa de Montcada i Reixac, entidad feminista que cuelga un vestido carmín en algún punto de la localidad -de una plaza a un instituto, de un campo de fútbol a un mercado de barrio- por cada víctima mortal de violencia machista en España.

