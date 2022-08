Sanna Marin no está sola: Hillary Clinton y su derecho a la alegría

Hillary Clinton y su hija, Chelsea, en un momento del documental Gutsy, que se emite en Apple TV+ a partir del 9 de septiembre. / Apple TV+

En un momento de denuesto de la alegría de la mujer en política, Hillary Clinton protagoniza un documental en el que ríe a carcajadas, baila, cuenta chistes e incluso se emociona hasta las lágrimas. Junto a su hija Chelsea, se rodea de grandes mujeres conocidas y anónimas para abordar con mirada feminista problemas como el cambio climático, el racismo, la LGTBIfobia, los movimientos supremacistas o las violencias machistas.

Somos valientes es una serie documental (Gutsy es su título original) de ocho episodios que se estrenará el próximo 9 de septiembre en Apple TV+ y en el que la mujer que pudo haber dirigido la primera potencia del mundo ejemplifica que lo personal es político.

Del amor al odio

Hillary y Chelsea Clinton hacen de hilo conductor en cada episodio al reflexionar sobre grandes temas como el humor, el odio, la justicia, el amor, la naturaleza, las barreras que tratan de frenar a las mujeres o la maternidad. Conversan entre ellas y también con figuras como la activista feminista Gloria Steinem, la futbolista Abby Wambach, la rapera Megan Thee Stalion, la naturalista Jane Goodall, la cómica Amy Schumer, las actrices Goldie Hawn y Kate Hudson y la celebridad Kim Kardashian.

También se rodean de mujeres desconocidas para el gran público: bomberas de Nueva York, refugiadas afganas, una enfermera de origen filipino, una víctima de matrimonio forzoso, una policía superviviente de violencia machista, una consejera matrimonial, dos mujeres que pertenecieron a movimientos supremacistas, dos madres cuyos hijos fueron asesinados en actos racistas y extremistas, una excarcelaria, la hija de una mujer toxicómana, una inventora, una joven activista climática o una víctima de matrimonio forzoso que logró escapar de su prisión y ahora lucha por prohibir los matrimonios infantiles en Estados Unidos.

Hillary Clinton, las bomberas del New York Fire Department Victoria Gingrich, Zamari Murrell, Ariana Jackson, Jackie-Michelle Martinez y Chelsea Clinton en un episodio de "Gutsy", que se estrena en Apple TV+ el 9 de septiembre. / Apple TV+

Hablan, hablan largo y tendido. Mujeres diversas (migrantes, negras, indias, con discapacidad, trans, lesbianas, nativas americanas, madres solteras, viudas, musulmanas, judías, cristianas, jóvenes, ancianas...) critican el machismo que las atraviesa a la vez que defienden cómo las redes femeninas y la esperanza son armas poderosas para el cambio.

"No podréis conmigo"

La misoginia y el odio hacen acto de presencia en muchos episodios. Chelsea Clinton confiesa que no puede recordar un momento de su vida en que el odio no rodeara a su familia y la rapera Megan Thee Stalion, que es reiteradamente el blanco de graves episodios de acoso, avisa a sus haters: "No podréis conmigo, os cansaréis antes que yo".

Ensalza la mayor de las Clinton la valentía de resistir, repudiar y ser capaz de superar el odio para "ir más allá". Las mujeres, reconoce, son objeto de odio y rechazo por lo que eren, lo que hacen y lo que dicen.

Kardashian, que se bate en un trivial sobre derecho (carrera que estudia actualmente) con la excandidata a la Casa Blanca, explica su activismo contra la pena de muerte y pide más centros de rehabilitación contra las adicciones que prisiones en Estados Unidos: "Creo en las segundas oportunidades".

El sistema carcelario de Estados Unidos, el covid, la destrucción del planeta, la toxicomanía y la violencia sexual también aparecen en Somos valientes.

La audiencia podrá ver a Hillary Clinton bailar tango, hacer de payasa, cocinar, pintar o visitar la casa en la que se casó con Bill Clinton después de que éste se lo pidiera tres veces. El documental muestra a una Clinton humanizada, cierto que lejos ya de la batalla política. El margen de las servidoras públicas para salirse de un molde rígido de comportamiento no existe, como desgraciadamente sabe la primera ministra finlandesa Sanna Marin.

Donald Trump, Bill Clinton y el revisitar las decisiones

Con calma, y con la compañía cómplice de su hija, la exsecretaria de Estado de EEUU echa la vista atrás y revisita momentos como aquel debate electoral "surrealista" en el que Donald Trump la acechaba y se burlaba de sus intervenciones (si volviese atrás en el tiempo, "habría recurrido a alguna broma" para plantarle cara y hacer que parase).

También habla de por qué decidió continuar su matrimonio con el expresidente de EEUU cuando saltó a la opinión pública una infidelidad. La política considera que aquella fue su decisión más valiente y está convencida de que hubiera actuado igual de no haber estado sometida al escrutinio público. Llegar a esa decisión fue "doloroso" y tuvo que lidiar con la decepción, la rabia y el desánimo, pero una vez la tomó cuenta que se sintió "en paz". "Es una buena persona y le quiero", concluye.

Para Clinton, "amar y ser amada" es una experiencia difícil y que hace sentir la vulnerabilidad humana, y asegura que ser madre ha sido lo que mejor ha hecho en su vida.

Somos valientes también habla del perdón, del abandono, de los propósitos vitales. Y de problemas que afectan a las mujeres como la falta de perspectiva de género en la medicina (de la endometriosis, de la menopausia), la doble vara de medir de hombres y mujeres en la esfera pública, la oportunidad para fracasar y el cansancio que conlleva vivir teniendo que pedir permiso a cada paso para dinamitar barreras y tener un lugar propio en el mundo.

Desde el comienzo de los tiempos, reflexiona Clinton, las mujeres han tenido que luchar por disponer de su voluntad, su libertad y su autonomía para dirigir sus vidas y tomar sus decisiones. La cosa no ha cambiado mucho para la generación de su hija, la reacción no deja de crecer. La lucha feminista sigue, pero que no falte en ella la risa.

Hillary y Chelsea Clinton durante el rodaje en París de "Somos valientes", el documental de Apple TV+. / Apple TV+

