Marta Riumbau desvela la razón por la que ha querido llevar su embarazo en secreto

Marta Riumbau daba una noticia que emocionaba a todo su público en redes sociales. Solo unos meses después de conocer la noticia de su ruptura sentimental con Diego Matamoros, Riumbau, ha confesado a través de su perfil, que está esperando un bebé y que será madre soltera.

La situación del embarazo de Marta Riumbau

Y tras casi dos meses en reposo por una amenaza de aborto, aunque todavía con muchos miedos, Marta retoma poco a poco la normalidad y ha reaparecido radiante y presumiendo de su incipiente barriguita en la fiesta con la que MÓ de Multiópticas ha presentado sus nuevas propuestas en su ya famosa 'Casa MÓ'. Muy emocionada, ha hablado por primera vez sobre su embarazo y ha revelado por qué decidió llevar todo el proceso en secreto.

"Estoy muy feliz, ya con un poquito de barriguita, estoy de cuatro meses y medio, 16 semanas y aunque he pasado un primer trimestre un poquito durillo, con muchas nauseas, con amenaza de aborto, fue emocionalmente un poco montaña rusa, pero ahora bien. Una vez pasé lo de los tres meses, más tranquila, me encuentro mejor" desvela.

"Muy feliz, muy tranquila, con mucha paz mental y llega en un punto en el que me apetece muchísimo, ya era el momento de explotar y hacerlo" confiesa, reconociendo que no se esperaba todas las muestras de cariño que ha tenido tras hacer público su embarazo: "Increíble, no me esperaba esa acogida. Muchas mujeres están en la misma situación y si puedo ayudar a una sola persona a animarla a ser mamá soltera, que no es un fracaso, simplemente ha llegado el momento y no pasa nada por hacerlo sola porque tienes el amor suficiente para dar".

Tomar la decisión de ser madre soltera

Sin embargo, no fue fácil para Marta, que revela que tomar la decisión de ser madre en solitario "fue un gran trabajo de deconstrucción y volver a construir. Yo he dicho muchas veces 'no merezco ser madre soltera', y no tiene nada de malo". "Fue gran trabajo para poder hacerlo, no es algo tomado a la ligera, no es ir a comprar en el supermercado. Ha sido súper meditado, estoy súper segura y no tengo ningún tipo de miedo" afirma.

Y como deja claro, "estar soltera no significa estar sola, tengo familia, va a tener tíos, tías, va a ser súper querido, amado y deseado" asegura, confesando que este es el "bebé más deseado del mundo". "La única cosa que me da miedo es el momento del parto, impone muchísimo, y ver cómo será, parto natural, cesárea* Me da vértigo porque es algo desconocido" admite.

todavía no conoce el sexo del bebé

Todavía no conoce el sexo, pero como nos cuenta le encantaría que fuese una niña: "Mi única lista de nombres es de niña, pero si es niño no pasa nada, igualmente lo querremos, pero siempre he querido una niña". "El nombre de Guillermina me gusta mucho, me gustan mucho los diminutivos que se convierten en masculino. Guille me encanta" desvela, dejándonos una gran pista del nombre que podría tener su bebé.

¿Por qué ha llevado todo el proceso en secreto? Como explica, prefirió no contárselo a nadie -ni a su familia- "por si salía mal. Me he quitado mucha presión y ha sido lo mejor. Yo soy muy así, muy independiente. He hecho un gran trabajo para ocultarlo".

Sin embargo, ahora está feliz de compartirlo para ayudar a otras mujeres en el mismo caso que ella: "He hecho un trabajo internamente. Estar soltera no significa estar sola, no va a tener ningún tipo de carencia, todo lo contrario, será infinitamente más querido".