La enfermedad que padece Diego Matamoros: ¿Cuál es y cómo le afecta?

Diego Matamoros, exconcursante de Supervivientes, no deja de preocupar a sus seguidores por su estado de salud. Hace ya varios meses que el hijo de Kiko Matamoros sufre espondilolistesis degenerativa, una enfermedad que afecta a la columna vertebral ocasionándole numerosos problemas de espalda.

Ha sido hace unos días cuando el joven de 37 años sorprendió a sus seguidores con la actualización de su estado de salud. Según notificó en las redes sociales: "Las cosas no van como yo querría", tras la consulta de su médico. En tan sólo un año ha sido operado tres veces, siendo la última en agosto de 2023.

Estas han sido sus declaraciones

"Me ha tocado revisión, he pasado por quirófano y me he metido el combo de radiofrecuencia y corticoides. Como las otras veces, estoy bastante jodido, aunque hoy la pierna la tengo bien. Llevaba diez días bastante complicados y con bastantes dolores", explicaba acerca de su operación en verano.

Esta vez, ha vuelto a pasar por quirófano y ha informado de que las cosas no van como a él le gustaría. Al parecer, las operaciones no están mejorando su estado tal y como tenían previsto. Aún así, en el mismo mensaje, ha agradecido a su médico su labor: "Hoy he ido a ver a mi doctor. Es una eminencia en su campo, pero es más grande como persona", ha escrito.

El exconcursante terminó el mensaje animando a todos aquellos que están atravesando por la misma situación: "Para todos los que estáis pasando por algo parecido y que hablamos de vez en cuando, siempre os lo recomiendo. Es más, más de uno ya lo conocéis y también habláis maravillas de él", ha añadido, haciendo referencia al médico en el que ha confiado desde el principio.