Laura Escanes estalla contra Álvaro de Luna en redes sociales tras saber que ha vuelto con su exnovia

Fue en noviembre cuando la pareja mediática Laura Escanes y el cantante Álvaro de Luna pusieron fin a su relación. Parecía que ambos lo llevaban bien, pero solo eso, parecía, porque ha resultado ser lo contrario. Ahora, tras varios meses desde la ruptura, Álvaro de Luna ha vuelto con su exnovia, razón de 'peso' para que Laura Escanes haya mandado indirectas sobre la situación vía redes sociales. Aunque por el momento no se han podido ver imágenes de la supuesta pareja juntos de nuevo, sí que se ha hablado a través de testimonios sobre personas que si los han visto por la calle.

La indirecta de Laura Escanes a Álvaro de Luna en redes sociales

Elena, era la exnovia que dejó para empezar una relación con la influencer. Una chica catalana con la que el cantante mantenía una relación desde el año 2018. Tras la ruptura traumática con Laura Escanes, de Luna habría decidido dar una segunda oportunidad a su ex pareja. Esto ha hecho que la influencer reaccionase en redes sociales.

En tono de humor, algo que acostumbra a hacer, la influencer ha mandado un mensaje en un trend de TikTok, en el que acompañado de un baile se lea "Total, ha vuelto con la ex", algo que ha levantado sospechas sobre la vuelta del cantante con su exnovia.

El motivo de la ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna

Ya sabemos que las rupturas son algo complicadas y sobre todo si no se trabaja demasiado el contacto cero: parecía que el cantante había dejado de seguir a la influencer, pero se entera de todo lo que pone en redes... La última fue una canción de Chavela Vargas que decía: "Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo...", a lo que el cantante respondía por Twitter (X): "Ojalá".

Esta vez ha decidido contar algo que podría haber pasado en su relación y por lo que todo podría haber saltado por los aires, pero no ha sido directamente en 'stories', sino en Twitter con sus 'likes': la influencer le ha dado me gusta a las siguientes frases: "Me vio llorando y no cambió"... OMG. Lo ha dicho todo y no ha dicho nada, literalmente. Otra de las frases que ha dado 'like' es: "Cómo cagarla conmigo: ocultándome algo".