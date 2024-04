El discurso de Broncano y los hermanos Williams contra el racismo: "Hay que cortar de raíz y poner multas ejemplares"

La visita de los hermanos Nico e Iñaki Williams a 'La Resistencia' dio para mucho. Desde su partido contra el Villareal en el que "casi ganamos borrachos", a la problemática que atañe a varios jugadores de fútbol en nuestro país. El racismo está a la orden del día en nuestra sociedad, especialmente en el deporte y aún más concretamente en los campos de fútbol, donde a menudo somos testigos de gestos, gritos e insultos a algunos jugadores con connotaciones racistas.

Es por eso que, durante su visita al programa de David Broncano, los hermanos no dudaron en denunciar esta situación cuando el presentador les preguntó por sus pensamientos ante esta problemática: "El otro día hubo de nuevo lo peor que puede pasar en el campo de fútbol contigo, Nico", comenzó recordando el presentador.

A veces Broncano se pone serio y es de agradecer. Como con los hermanos Williams y el rechazo colectivo a los racistaspic.twitter.com/4u2OwAuRa1 — Miguel Muñoz Ortega✍️ (@Mmunozort) April 30, 2024

Broncano: "Los racistas a su puta casa"

El deportista, por su parte, aseguró que "es una pena que pasen estas cosas a día de hoy. Me hicieron el sonido del mono, aunque yo más que por mi, yo miro por los más indefensos. Al final yo soy algo que siempre he soñado ser, y para la gente que está más desprotegida es peor", explicaba consciente de su privilegio a pesar de esta situación.

Acto seguido era su hermano Iñaki quien tomaba la palabra, dejando claro que "ese es el verdadero problema. Al final nosotros somos ídolos y referentes para muchas personas, y vamos al campo de fútbol para hacerlo lo mejor posible. Yo no voy a un teatro y se me ocurre insultar a cualquier persona, parece que en el fútbol está todo permitido. Creo que el fútbol transmite otros valores más positivos que ir al campo a desahogarse. El mayor ejemplo es cortar esto de raíz, poner multas ejemplares y que no se permitan estas situaciones", zanja el deportista.