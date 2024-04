¿Esconde 'Tuya', el single de Rosalía, una dedicatoria a Hunter Schafer?

Mucho tiempo se llevaba rumoreando sobre la supuesta relación que habrían mantenido Rosalía y la actriz de 'Euphoria' Hunter Schafer allá por 2019, algo antes del noviazgo que mantuvo la cantante de Motomami con Rauw Alejandro. Rumores que ahora se han confirmado tras desvelar la actriz en una entrevista para la revista 'GQ' que ella y la cantante catalana estuvieron saliendo entre otoño e invierno de 2019.

Lejos de tratarse de una decisión tomada de forma unilateral, la intérprete que dio vida al personaje de Jules en la reconocida serie de HBO 'Euphoria' contactó con Rosalía antes de despejar una incógnita que sobrevolaba ambas figuras desde hace años: "Lo habló con Rosalía la noche anterior, dice, y está feliz de confirmar que salieron durante unos cinco meses entre otoño e invierno de 2019", cuenta Emma Carmichael, autora de la citada entrevista.

Una confirmación que no ha pasado desapercibida en las redes sociales, que han bullido tras la entrevista. Entre todos los comentarios, destaca el de un usuario de Twitter que ha rescatado un hilo en que aseguraba que Rosalía ya dejó caer la existencia de esta relación en su single 'Tuya'.

La noche de pasión de la que hablaría la canción habría ocurrido, según relata el usuario de Twitter, antes del encuentro con su expareja Rauw Alejandro en los premios Latin Grammys, celebrados en Las Vegas en noviembre de 2019 y razón por la cual la relación con Hunter no habría terminado de despegar.

También recuerda en el hilo otros episodios que le sirven para completar, bajo su punto de vista, el puzzle. Por ejemplo, cuando en septiembre del año 2019 acudieron juntas a un desfile. O cuando fueron ‘pilladas’ fundiéndose en un abrazo en la ciudad de Nueva York en octubre del mismo año, así como cuando le dedicó un “gracias por venirte conmigo, te amo mucho” en los Billboard Women In Musi.

La aclaración de Hunter Schafer sobre su relación con Rosalía

Nunca quiso Rosalía, sin embargo, aclarar si existió la relación, y menos si la letra estaba dedicada a Schafer o no, aunque tampoco lo desmintió en ningún momento. "Con lo bonito que es que cada uno se haga su historia... A mí me encanta. Como escritora, me gusta que los demás se hagan su propia película. Nunca romperé la magia de 'esto es ficción y esto es personal'", dijo la artista en una entrevista en 2023, fecha de salida del single.

La actriz ha aprovechado para confesar también que aunque su relación fuera hace mucho y mantuvieran una relación sentimental, ambas siguen manteniendo una relación de amistad hasta el día de hoy, de la que Schafer tal y como lo ha hecho saber en la entrevista está muy orgullosa: "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que he tenido relaciones sentimentales, y Rosalía es de la familia pase lo que pase".

Pasado el terremoto de especulaciones sobre su breve romance, la artista confiesa que tanto ella como Rosalía se sintieron algo abrumadas y que decidieron guardar silencio. Según Hunter, "no era asunto de nadie", pero ahora es algo que le "alegra" compartir.