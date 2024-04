Irene Montero cuenta sus 'intimidades' en Tiktok: "Me gustaría que me echaran las cartas del tarot'

Irene Montero se abrió una cuenta en TikTok para tratar de conectar con el público joven en 2021, con el objetivo de darles a conocer "el trabajo que hacemos en el Ministerio de Igualdad". Desde su salida del Gobierno español, la exministra está publicando vídeos mucho más lúdicos y personales. Desde '5 series que tienes que ver sí o sí' hasta el último de ellos, titulado '10 cosas que seguramente no sabes de mí' y que acumula ya casi medio millón de visualizaciones.

Del primer examen que suspendió o sus gustos cinematográficos

En este vídeo, la exministra de Igualdad habla a sus seguidores desde el sofá de su casa, desde el que se ha abierto en el canal. Montero asegura que le encantaba Quimi, personaje de la serie 'Compañeros', aunque reconoce que "era un amor un poco tóxico".

Además, continúa sincerándose: "Tengo tres tatuajes, dos perros adoptados, mi viaje soñado sería ir a Colombia con mis amigas y no me gusta ni el pimiento ni las aceitunas". Otra de las confesiones de Irene Montero ha hecho referencia al examen del carnet de conducir: "Fue el primer examen que suspendí en mi vida, me costó cuatro intentos, nunca había suspendido nada hasta ese momento".

La exministra reconoce ser fan de la serie 'Paquita Salas': "No pasa un día sin que diga con mis amigas alguna de sus frases". Una de las cosas que también ha contado es que le gustaría que le echasen las cartas del Tarot. "Si alguien se ofrece, aquí estamos", concluye.