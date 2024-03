¿Ha sido manipulada la nueva fotografía de Kate Middleton? las redes lo tienen claro

Están siendo unos meses difíciles para la familia real británica, que se enfrenta a una crisis de imagen desde la "aparente desaparición" del foco público de Kate Middleton, actual princesa de Gales, después de una misteriosa cirugía abdominal de la que apenas han trascendido detalles.

Es esa opacidad, precisamente, la que se ha convertido en un arma de doble filo para la monarquía britanica, que se ha visto expuesta ante un enemigo imprevisto: internet y las teorías de la conspiración, el pasatiempo favorito de los internautas, que fue alimentado por la primera aparición de una imagen editada de Middleton junto a sus hijos que fue rechazada por agencias de noticias internacionales como Associated Press (AP), Reuters, Agence France-Presse (AFP) y Getty apenas unas horas después de su difusión ante las sospechas de "manipulación" que usuarios habrían detectado. La casa real britántica tuvo que pedir disculpas.

Hoy, sin embargo, parece que vuelven a intentar dar una fe de vida con otra fotografía de dudosa calidad. Apenas una imagen borrosa, oscura, de dos figuras en el interior de un coche. Ella, vuelta, de perfil, el rostro oculto al espectador. ¿Es Kate?, las redes vuelven al ataque: "sí, pero no". Parece que nos encontramos ante otra imagen editada según los internautas, que han vuelto a desenfundar el photoshop para demostrar sus conocimientos en la superposción de antiguas imágenes. Todo apunta a que habrá que esperar a otro comunicado de la realeza inglesa.

¿Dónde está la princesa?

"En un psiquiátrico porque tiene una enfermedad mental", "recuperándose de una operación estética que ha salido mal", "embarazada por otro", "huida con un amante", "muerta". Estas son algunas de las teorías que manejan los usuarios en redes sociales con mayor o menor sorna. No hay piedad para los británcos. Los rumores, en internet, corren como la polvora y la bola no dejará de crecer hasta que la élite británica de una prueba de vida clara, creíble, contundente, irrefutable. No se le pueden poner puertas al campo, aunque este sea online.