Los supuestos mensajes de Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo: "No te enteras de nada"

El pasado viernes se reveló que hay un conflicto entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Después de compartir más de 14 años de vida en común y atravesar un divorcio, hace algunos meses tuvieron que encontrarse nuevamente debido al caso de su hijo Daniel Sancho.

Daniel fue arrestado en Tailandia, acusado de asesinar y desmembrar a Edwin Arrieta el 4 de agosto de 2023. La justicia de Tailandia ordenó el encarcelamiento preventivo de Daniel después de que este se autoinculpara del delito.

El pasado jueves, 8 febrero, Bronchalo presentó una denuncia contra el actor por "insultos y vejaciones", lo que causó sorpresa en los medios. Pocas horas después de que se divulgara la noticia, Carolina Castro, la abogada de la actriz, manifestó que su clienta no deseaba que el asunto trascendiera: "No era su intención que esto llegara a la prensa. No emitió ningún comunicado. Su deseo era que el asunto se manejara con la mayor privacidad posible".

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. / EPE

Los mensajes

Rodolfo Sancho habría llamado a la madre de su hijo "pirada" e "incapaz". No solamente eso, también le habría enviado fuertes mensajes: "No te enteras de nada, eres una incapaz (...) Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa (...)". En otro de esos textos, enviado esta misma semana, el intérprete habría llegado a acusarla de sufrir un trastorno bipolar y recordándole que dicha enfermedad tiene tratamiento psiquiátrico.

Según se ha publicado en Caso Abierto, portal de Sucesos de este medio, Silvia Bronchalo ya había interpuesto dos denuncias por malos tratos contra Rodolfo Sancho, en 2004 y 2008. Preguntada por varios medios de comunicación, la abogada de Bronchalo, Carolina Castro, aclaró que entonces no tuvieron recorrido judicial porque la mujer no llegó a ratificarlas en sede judicial, "debido al delicado momento vital que atravesaba".

Además, según se ha revelado en el programa ‘De viernes’, Bronchalo no tendría relación con su hijo, Daniel Sancho, desde el 10 de enero, y culparía al actor de ello: “Rodolfo avisa a Silvia de que Daniel no quiere que le llame. La discusión es por el sustento económico de Daniel en la cárcel”.

La respuesta de Roldofo Sancho

"Existen pruebas en poder de nuestro cliente, Don Rodolfo Sancho Aguirre, que demuestran fehacientemente graves amenazas e insultos por parte de Doña Silvia Bronchalo Santos, que no solo afectan a su persona, sino que también se extienden a sus abogados, e incluyen amenazas directas hacia su pareja, su hija menor de edad, y la carrera profesional de nuestro representado", es uno de los contundentes párrafos del comunicado hecho público por el despacho de abogados que representa a Rodolfo Sancho en respuesta a la denuncia de Bronchalo.

En dicho comunicado, también se quiso dejar claroque no se habían tomado medidas legales previas porque Rodolfo Sancho quería evitar que estos asuntos pudieran influir en el procedimiento penal en curso en Tailandia contra su hijo Daniel.