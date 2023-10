Millie Bobbie Brown se casa a los 19 años tras superar una relación tóxica

Mille Bobbie Brown (Eleven) en Stranger Things.

La pequeña Millie Bobby Brown que saltó a la fama con la serie 'Stranger Things' cuando tan solo tenía 12 años se hace mayor. La última noticia que ha sorprendido a sus fans ha sido la de que se casa a los 19 años con el modelo Jake Bongiovi. Lo han anunciado a través de su cuenta de instagram donde también reconocen que ser demasiado jóvenes (ella 19 y él 20) no es un impedimento para consumar su amor.

Parece que la joven actriz está siguiendo los pasos de sus padres que se casaron muy jóvenes y a día de hoy continúan juntos. El músico Jon Bon Jovi, padre de Jake, se casó con su novia del instituto cuando estaba más cerca de los 30 que de los 20 pero ha dicho públicamente que ve con buenos ojos el compromiso de su hijo.

El sueño de ser madre

Si algo tenía claro desde muy joven Bobby Brown es que quería ser madre. No tenía en mente la idea de una boda ni de ser la esposa de nadie, desde muy joven supo que su prioridad era tener hijos. Pero desde que Jake apareció en su vida, los planes de Bobby dieron un giro radical y la joven se imaginó de blanco caminando hacia el altar.

"Nos modelaron relaciones maravillosas y amorosas. Así que eso es algo que los dos queríamos. Su familia me aceptó y me acogió maravillosamente, y es muy agradable encontrar una segunda familia en eso", ha asegurado la actriz en una entrevista a Glamour. "Creo que tenía mucho miedo de ser una mujer fuerte en una relación. Cuando conocí a Jake, sentí que podía serlo. Él lo aceptó y lo alentó. Y me enamoré de mí misma estando con él".

Para Millie Bobby Brown, Jake le ha permitido quererse a través de los ojos del joven, recuperando así la confianza que tenían en ella misma y que su anterior pareja, muy tóxica, le quitó por completo.

Aunque no ha querido dar nombres, no es difícil imaginar que se está refiriendo al TikToker Hunter Ecimovic, que describió sus supuestos encuentros sexuales en un directo de Instagram y aseguró que habían vivido bajo el mismo techo. Durante la época en que estuvieron juntos, Millie tenía tan solo 17 años, y su ex se jactó de haber actuado como un 'groomer', es decir, un adulto que acosa a un menor con fines sexuales. La actriz respondió emprendiendo acciones legales, y tiempo después desveló que nunca había recibido una disculpa por parte de Hunter.