Carmen Borrego y Terelu Campos, sobre Bigote Arrocet: "María Teresa se quiso casar para dejarme una pensión"

Edmundo Arrocet, Terelu Campos y Carmen Borrego / Agencias

Tras el fallecimiento de María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre muchos han sido los rostros que han querido dedicarle unas bonitas palabras a la que fue una de las presentadoras más conocidas de nuestro país. Desde amigos, hasta algunos de sus compañeros de profesión, o por su puesto sus tres pilares fundamentales, que eran Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet / Agencias

Edmundo Arrocet habla de la pensión en la que pensaba María Teresa

Sin embargo, uno de los mensajes que más miradas ha acaparado ha sido el de su ex-marido Edmundo Arrocet, quien tras publicar su carta de despedida a María Teresa Campos, ha compartido unas palabras sobre la presentadora en la revista 'Diez Minutos'. Dejando claro que todavía la quiere y la respeta aunque hiciera más de cuatro años que pusieron fin a su relación, Bigote asegura que "Teresita quería que nos casáramos para que a mí me quedase una pensión".

Además, el humorista ha aprovechado para desmentir algunas informaciones que han visto la luz en los últimos días en relación al dinero o la relación con su familia: "Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo. No solo fui un cuidador nocturno, solucionaba todos los problemas de la casa", comenta. Seguidamente, Arrocet señala que "en seis años, Terelu fue a su casa unas 10 veces y Carmen ni eso. Sí iban Alejandrita y José María", dejando claro que no todo era cierto.

Terelu Campos y Carmen Borrego se reúnen con Pedro Sánchez en La Moncloa a horas del funeral de su madre. / EUROPA PRESS

La guerra por los cuidados de María Teresa Campos

Noticias relacionadas

Ha sido la hija de la presentadora, Carmen Borrego, quien ha arremetido duramente contra el que fuera novio de su madre en 'Vamos a ver': "Es lo peor que le pasó a mi madre en la vida", asegura de forma contundente. Además, la menor de las Campos explica que "va diciendo que nosotras no nos hemos ocupado de mi madre. A los cuidados de mi madre este señor no se puede referir porque llevaba más de tres años fuera de la vida de mi madre. No sabe nada", zanja la tertuliana.

Unas duras declaraciones que Carmen Borrego no ha dudado en hacer sobre el hombre que compartió seis años de su vida con su madre: "Le hizo mucho daño. Pilló a mi madre en un momento muy débil y mi madre no se sintió arropada por él. No creo que tenga nada malo que decir de mi madre porque ella se ha portado siempre fenomenal con él", ha zanjado la hija de María Teresa Campos.