Edmundo Arrocet reaparece y dedica una carta en recuerdo a María Teresa Campos: "Con ella compartí amor"

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos protagonizaron una de las parejas más memorables del panorama televisivo durante cerca de seis años. La periodista y el humorista tuvieron una historia de amor que, tras el fallecimiento de María Teresa el pasado 5 de septiembre, Edmundo Arrocet ha querido rememorar en una carta-dedicatoria a la que fue su pareja durante tanto tiempo, resaltando la forma en que "trató a mi familia con amor y dulzura infinita, quizás más de la que yo traté a la suya por el poco tiempo compartido”.

No ha sido la primera vez que el actor se ha pronunciado sobre la muerte de la matriarca del clan Campos, pues el pasado día 5 entró vía telefónica al programa 'Espejo Público' visiblemente afectado por la noticia: "Me ha llamado esta mañana mi representante y me ha dicho que Teresita ya no estaba con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses, así que no estaba al tanto de que estaba mal”, explicó durante su intervención.

"Guardaré los recuerdos bonitos de la Morita"

Diez días después del fallecimiento que entristeció a todo un país, Edmundo Arrocet ha querido compartir una carta en '20 minutos' a modo de homenaje que ha dedicado a María Teresa Campos. Dejando claro que se trata de un mecanismo para desahogarse, el humorista señala en su escrito que "para poder expresar las cosas más lindas y destacables que atesoré durante los cinco años y siete meses que viví junto a Teresita, su verdadero nombre. Con ella compartí amor, viajes, comidas, secretos y confesiones mutuas”, destaca.

Además de hacer referencia a su historia de amor, Arrocet ha querido recordar su profesionalidad en el mundo de la televisión por tantas décadas: "Quiero destacar su amor al trabajo, su inteligencia, la facilidad de palabra y su carácter fuerte en algunos momentos. Pero también su capacidad para moverse en las artes de las falsedades de ciertos seres humanos”, escribe el actor en '20 minutos'.

Unas declaraciones que termina añadiendo la sinceridad que siempre hubo entre María Teresa y él: "Los secretos y confesiones los conozco yo en toda su magnitud, ya que a nuestras edades no estábamos para contarnos mentiras. Guardaré los recuerdos bonitos de la Morita hasta el día que me despedí de ella y no por un WhatsApp como muchos dicen", zanja Bigote Arrocet desvelando el cariñoso apodo con el que se refería a María Teresa.